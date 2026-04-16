Andrei Raţiu, repriză de coşmar în AEK Atena – Rayo! Răzvan Marin a transformat penalty-ul comis de fundaşul român

Andrei Raţiu are o repriză de coşmar în meciul dintre AEK Atena şi Rayo Vallecano, din returul sferturilor de finală Conference League. În tur, spaniolii au câştigat cu 3-0 şi au mers în Grecia cu un avantaj liniştitor înaintea duelului contra echipei la care Răzvan Marin e titular. Orice dubiu legat de calificarea în semifinale se putea încheia încă din primele minute ale meciului de la Atena. În minutul 6, Andrei Raţiu a avut o ocazie uriaşă.

De pe partea stângă, de la aproximativ 25 de metri, Palazon a şutat la poartă. Mingea i-a dat bătăi de cap portarului Strakosha, care nu a reuşit să prindă şi a scăpat balonul în faţa sa. Andrei Raţiu, fundaşul lui Rayo a urmărit foarte bine faza.

Andrei Raţiu, repriză de coşmar în AEK Atena – Rayo. Răzvan Marin a transformat penalty-ul comis de fundaş

Aflat în careul mic al celor de la AEK Atena, Raţiu a ajuns la balon, dar nu a reuşit să îl învingă pe Strakosha. Fundaşul român a trimis pe lângă poartă, iar Rayo a ratat şansa de a închide dubla încă din primele minute ale returului. În minutul 13, speranţele lui AEK Atena au renăscut. După o aruncare lungă de la margine, Zini a trimis sub bară, cu un şut din interiorul careului.

Seara a devenit şi mai proastă pentru Andrei Raţiu. În minutul 35, fundaşul român l-a faultat pe Koita în careu, iar arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri. Răzvan Marin a fost cel care şi-a asumat responsabilitatea şi l-a învins pe Batalla un minut mai târziu.

