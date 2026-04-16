Andrei Raţiu, repriză de coşmar în AEK Atena – Rayo! Răzvan Marin a transformat penalty-ul comis de fundaşul român

Alex Masgras Publicat: 16 aprilie 2026, 22:51

Comentarii
Răzvan Marin, în AEK Atena - Rayo Vallecano / Profimedia

Andrei Raţiu are o repriză de coşmar în meciul dintre AEK Atena şi Rayo Vallecano, din returul sferturilor de finală Conference League. În tur, spaniolii au câştigat cu 3-0 şi au mers în Grecia cu un avantaj liniştitor înaintea duelului contra echipei la care Răzvan Marin e titular. Orice dubiu legat de calificarea în semifinale se putea încheia încă din primele minute ale meciului de la Atena. În minutul 6, Andrei Raţiu a avut o ocazie uriaşă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De pe partea stângă, de la aproximativ 25 de metri, Palazon a şutat la poartă. Mingea i-a dat bătăi de cap portarului Strakosha, care nu a reuşit să prindă şi a scăpat balonul în faţa sa. Andrei Raţiu, fundaşul lui Rayo a urmărit foarte bine faza.

Aflat în careul mic al celor de la AEK Atena, Raţiu a ajuns la balon, dar nu a reuşit să îl învingă pe Strakosha. Fundaşul român a trimis pe lângă poartă, iar Rayo a ratat şansa de a închide dubla încă din primele minute ale returului. În minutul 13, speranţele lui AEK Atena au renăscut. După o aruncare lungă de la margine, Zini a trimis sub bară, cu un şut din interiorul careului.

Seara a devenit şi mai proastă pentru Andrei Raţiu. În minutul 35, fundaşul român l-a faultat pe Koita în careu, iar arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri. Răzvan Marin a fost cel care şi-a asumat responsabilitatea şi l-a învins pe Batalla un minut mai târziu.

Ratarea lui Andrei Raţiu / Captură Prima Sport

Echipele de start în AEK Atena – Rayo Vallecano

Reclamă
Reclamă
  • AEK Atena: Strakosha – Pilios, Relvas, Moukoudi, Rota – Kutesa, Pineda, Marin, Koita – Varga, Zini
  • Rayo Vallecano: Batalla – Rațiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria – Palazon, Ciss, Lopez – Akhomach, De Frutos, Garcia
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Observator
Fanatik.ro
22:41

22:39

22:33

22:05

22:04

22:00

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
