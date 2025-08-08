Ștefan Baiaram, mesaj de luptă după 3-0 cu Spartak Trnava: "Ne dorim să intrăm într-o cupă europeană!" - Antena Sport

Închide meniul
Ștefan Baiaram, mesaj de luptă după 3-0 cu Spartak Trnava: “Ne dorim să intrăm într-o cupă europeană!”

Alex Ioniță Publicat: 8 august 2025, 0:36

Ștefan Baiaram, mesaj de luptă după 3-0 cu Spartak Trnava: Ne dorim să intrăm într-o cupă europeană!

Sportpictures

Jucătorul Ştefan Baiaram a afirmat, joi seara, după victoria categorică a Universităţii Craiova cu Spartak Trnava, cu scorul de 3-0 (0-0), în prima manşă a turului al treilea preliminar al Conference League, că speră ca formaţia sa să continue în acelaşi mod pentru a se putea califica în grupele competiţiei europene.

“Noi am făcut un joc destul de bun şi cu Sarajevo şi în această seară, şi sunt adversari redutabili. Ne bucurăm că ne-am făcut jocul, sper să continuăm la fel şi în retur şi să ne calificăm. E un scor important, dar eu sper să jucăm la fel în retur şi să câştigăm. Suntem o echipă bună, cu jucători de calitate, ne bucurăm că echipa şi-a intrat în ritm. Sper să o ţinem tot aşa, pentru că ne dorim să intrăm într-o cupă europeană”, a spus Baiaram la digisport.ro.

Ștefan Baiaram a transmis un mesaj de luptă după 3-0 cu Spartak Trnava

“A fost un meci foarte greu, un meci european. Din păcate în prima repriză nu am reuşit să înscriem, la pauză îmi părea rău că nu am reuşit să intrăm în avantaj, dar e bine că am reuşit în a doua repriză şi că am câştigat. La pauză mă simţeam vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat, dar ştiam că dacă sunt bine mental pot ajuta echipa în repriza a doua. Mă bucur că am reuşit să câştigăm detaşat”, a completat Baiaram, marcatorul primului gol al formaţiei craiovene.

Universitatea Craiova a învins echipa slovacă Spartak Trnava cu scorul de 3-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, în prima manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Conference League.

Universitatea a făcut o repriză secundă excelentă şi s-a impus prin golurile marcate de Ştefan Baiaram (51), Assad Al Hamlawi (54) şi Carlos Mora (81), luând o opţiune importantă pentru play-off.

Manşa secundă va fi găzduită de Stadionul Antona Malatinskeho din Trnava, pe 14 august (de la ora 21:30).

“E bucurie în Bănie”. Mihai Rotaru, euforic după ce Universitatea Craiova a dat recital cu Spartak Trnava

Mihai Rotaru a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava, în prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Conference League.

Patronul oltenilor a transmis că e o adevărată sărbătoare în Bănie, după succesul clar al echipei lui Mirel Rădoi. Dacă va trece de Spartak Trnava, Universitatea Craiova se va duela cu învingătoarea “dublei” Viking – Başakşehir.

Mihai Rotaru a transmis că în ciuda succesului clar, echipa sa trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Acesta a transmis că elevii lui Mirel Rădoi au prestat un joc solid în duelul de pe “Ion Oblemenco”.

“Mai avem un hop, nu e gata. Să fim optimiști acum. Puțin îmi pasă de cum a arătat jocul, mai mult de cum a fost în tribune, a fost sărbătoare. Publicul ne-a împins de la spate, e bucurie în Bănie.

Nu mă întrebați pe mine de cum s-au făcut transferurile astea că nu știu, nici măcar nu știam cum arată la față. Întrebați-i pe Mario, pe Rădoi. Ei au înțeles că suntem un club mare, dar ne trebuie rezultate pentru a fi și mai mare.

Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Dacă vom avea același public de acum înainte, va fi greu pentru fiecare echipă să ia nu puncte, nu punct, ci jumătate de punct în Bănie.

Echipa juca, gândiți-vă că am avut ocazii imense în prima repriză, puteam să intrăm cu avantaj și la pauză. Per total, după ce am văzut astăzi, pot spune că merită să investești în fotbal, a fost o seară extraordinară”, a declarat Mihai Rotaru.

