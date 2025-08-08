Ștefan Baiaram, mesaj de luptă după 3-0 cu Spartak Trnava: "Ne dorim să intrăm într-o cupă europeană!" - Antena Sport

Jucătorul Ştefan Baiaram a afirmat, joi seara, după victoria categorică a Universităţii Craiova cu Spartak Trnava, cu scorul de 3-0 (0-0), în prima manşă a turului al treilea preliminar al Conference League, că speră ca formaţia sa să continue în acelaşi mod pentru a se putea califica în grupele competiţiei europene.

“Noi am făcut un joc destul de bun şi cu Sarajevo şi în această seară, şi sunt adversari redutabili. Ne bucurăm că ne-am făcut jocul, sper să continuăm la fel şi în retur şi să ne calificăm. E un scor important, dar eu sper să jucăm la fel în retur şi să câştigăm. Suntem o echipă bună, cu jucători de calitate, ne bucurăm că echipa şi-a intrat în ritm. Sper să o ţinem tot aşa, pentru că ne dorim să intrăm într-o cupă europeană”, a spus Baiaram la digisport.ro.

Ștefan Baiaram a transmis un mesaj de luptă după 3-0 cu Spartak Trnava

“A fost un meci foarte greu, un meci european. Din păcate în prima repriză nu am reuşit să înscriem, la pauză îmi părea rău că nu am reuşit să intrăm în avantaj, dar e bine că am reuşit în a doua repriză şi că am câştigat. La pauză mă simţeam vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat, dar ştiam că dacă sunt bine mental pot ajuta echipa în repriza a doua. Mă bucur că am reuşit să câştigăm detaşat”, a completat Baiaram, marcatorul primului gol al formaţiei craiovene.

Universitatea Craiova a învins echipa slovacă Spartak Trnava cu scorul de 3-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, în prima manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Conference League.

Universitatea a făcut o repriză secundă excelentă şi s-a impus prin golurile marcate de Ştefan Baiaram (51), Assad Al Hamlawi (54) şi Carlos Mora (81), luând o opţiune importantă pentru play-off.