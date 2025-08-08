"E bucurie în Bănie". Mihai Rotaru, euforic după ce Universitatea Craiova a dat recital cu Spartak Trnava - Antena Sport

Mihai Rotaru a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava, în prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Conference League.
Patronul oltenilor a transmis că e o adevărată sărbătoare în Bănie, după succesul clar al echipei lui Mirel Rădoi. Dacă va trece de Spartak Trnava, Universitatea Craiova se va duela cu învingătoarea “dublei” Viking – Başakşehir.
Mihai Rotaru, după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0
Mihai Rotaru a transmis că în ciuda succesului clar, echipa sa trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Acesta a transmis că elevii lui Mirel Rădoi au prestat un joc solid în duelul de pe “Ion Oblemenco”.
“Mai avem un hop, nu e gata. Să fim optimiști acum. Puțin îmi pasă de cum a arătat jocul, mai mult de cum a fost în tribune, a fost sărbătoare. Publicul ne-a împins de la spate, e bucurie în Bănie.
Nu mă întrebați pe mine de cum s-au făcut transferurile astea că nu știu, nici măcar nu știam cum arată la față. Întrebați-i pe Mario, pe Rădoi. Ei au înțeles că suntem un club mare, dar ne trebuie rezultate pentru a fi și mai mare.
Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Dacă vom avea același public de acum înainte, va fi greu pentru fiecare echipă să ia nu puncte, nu punct, ci jumătate de punct în Bănie.
Echipa juca, gândiți-vă că am avut ocazii imense în prima repriză, puteam să intrăm cu avantaj și la pauză. Per total, după ce am văzut astăzi, pot spune că merită să investești în fotbal, a fost o seară extraordinară”, a declarat Mihai Rotaru, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0.
Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0
Slovacii au început mai bine la Craiova şi Duris a ratat de două ori în minutele 4 şi 7, faze la care s-a remarcat portarul Isenko. Erik Daniel a trimis pe lângă poarta goală, în minutul 23, apoi Azango a trimis peste poartă, în minutul 35, şi prima repriză s-a încheiat 0-0, în ciuda ocaziei uriaşe ratate de Baiaram, în minutul 45+2, acesta trimiţând în transversală.