"E bucurie în Bănie". Mihai Rotaru, euforic după ce Universitatea Craiova a dat recital cu Spartak Trnava - Antena Sport

Mihai Rotaru a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava, în prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Conference League.

Patronul oltenilor a transmis că e o adevărată sărbătoare în Bănie, după succesul clar al echipei lui Mirel Rădoi. Dacă va trece de Spartak Trnava, Universitatea Craiova se va duela cu învingătoarea “dublei” Viking – Başakşehir.

Mihai Rotaru, după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0

Mihai Rotaru a transmis că în ciuda succesului clar, echipa sa trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Acesta a transmis că elevii lui Mirel Rădoi au prestat un joc solid în duelul de pe “Ion Oblemenco”.

“Mai avem un hop, nu e gata. Să fim optimiști acum. Puțin îmi pasă de cum a arătat jocul, mai mult de cum a fost în tribune, a fost sărbătoare. Publicul ne-a împins de la spate, e bucurie în Bănie.

Nu mă întrebați pe mine de cum s-au făcut transferurile astea că nu știu, nici măcar nu știam cum arată la față. Întrebați-i pe Mario, pe Rădoi. Ei au înțeles că suntem un club mare, dar ne trebuie rezultate pentru a fi și mai mare.