Andrei Ivan visează la Europa League după ce Universitatea Craiova a eliminat-o pe FCSB din Cupă: "E un loc, să-l câștigăm!" - Antena Sport

Andrei Ivan, la interviuri - captură AntenaSport Meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, din grupele Cupei României, s-a încheiat cu scorul de 0-2 și a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. După acest rezultat, campioana României a fost eliminată din această competiție. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După meci, Andrei Ivan, fotbalistul oltenilor, a venit cu o reacție. Acesta a dezvăluit cum a reușit Universitatea Craiova să o elimine pe FCSB din Cupa României. Prima reacţie a lui Andrei Ivan după ce Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României Golurile oltenilor au fost marcate de Carlos Mora în minutul 45+1 şi de Alex Mitriță în minutul 85. Astfel, oltenii s-au clasat pe locul al doilea în grupa B, cu 6 puncte. Ivan a jucat timp de 60 de minute în partida de pe Arena Naţională. La întâlnirea cu presă de după meci, fotbalistul în vârstă de 27 de ani s-a arătata mulțumit de rezultatul din Cupa României. Mai mult, acesta a dezvăluit că oltenii sunt gata să de tot ce au mai bun pentru a câștiga trofeul, care le asigură şi un loc în competițiile europene. "S-au aliniat astrele, să spun aşa. Cei de la Dinamo au făcut egal cu Petrolul, noi am câștigat. Suntem fericiți pentru calificare, dar noi ne gândim la meciul de la Buzău.

Nu am făcut nimic. Doar ne-am pregătit şi ne-am antrenat, atât. Cum am început, da e surprinzătoare. Pentru că am pierdut la Buzău, cu Metalul. Nu aveam șanse așa mari. Suntem fericiți pentru calificare. Vom vedea la anul. Noi ne gândim la meciul de la Buzău.

Nu ne interesează. E foarte importantă Cupa şi anul trecut am ieșit din Cupă în prelungiri cu cei de la Oţelul. E un loc în Europa League şi trebuie să-l câștigam.

Îmi doresc la fiecare meci să marchez, dar nu am nici noroc așa. Trebuie să mă pregătesc. O să iasă soarele şi pe strada mea. Nu simt nici o presiune. Pentru mine a fost un an foarte bun. Fetița mea e sănătoasă, o să mai am un băiat, asta e important pentru mine”, a declarat Andrei Ivan, după partida cu FCSB de pe Arena Naţională.

