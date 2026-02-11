Ce banner au afișat fanii lui U Cluj, la primul meci după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea - Antena Sport

Cristiano Bergodi, la un meci al lui U Cluj/ Profimedia

Fanii lui U Cluj au afișat un banner special pentru Cristiano Bergodi, la primul meci disputat de „Șepcile roșii” după scandalul cu Andrei Cordea. Suporterii clujeni și-au manifestat susținerea față de antrenorul italian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Bergodi a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, după CFR Cluj – U Cluj 3-2. Scandalul uriaș a început după ce jucătorul i-ar fi adresat injurii antrenorului, pe finalul derby-ului din Ardeal.

Bannerul afișat de fanii lui U Cluj, după scandalul Cristiano Bergodi – Andrei Cordea

Fanii lui U Cluj nu au rămas indiferenți, după cele petrecute în derby-ul cu marea rivală. Ei au afișat un banner cu un mesaj de susținere în limba italiană pentru Cristiano Bergodi, cel care riscă o suspendare de până la 12 luni.

„Bergodi, ai respectul nostru”, se arată pe bannerul afișat de fanii lui U Cluj, la meciul din grupele Cupei României cu Oțelul.

Cristiano Bergodi nu a putut sta pe bancă la duelul cu gălățenii disputat la Cluj, el primind cartonașul roșu după incidentele grave petrecute după meciul cu CFR Cluj.