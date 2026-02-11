Ce banner au afișat fanii lui U Cluj, la primul meci după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea - Antena Sport

Fanii lui U Cluj au afișat un banner special pentru Cristiano Bergodi, la primul meci disputat de „Șepcile roșii” după scandalul cu Andrei Cordea. Suporterii clujeni și-au manifestat susținerea față de antrenorul italian.
Cristiano Bergodi a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, după CFR Cluj – U Cluj 3-2. Scandalul uriaș a început după ce jucătorul i-ar fi adresat injurii antrenorului, pe finalul derby-ului din Ardeal.
Bannerul afișat de fanii lui U Cluj, după scandalul Cristiano Bergodi – Andrei Cordea
Fanii lui U Cluj nu au rămas indiferenți, după cele petrecute în derby-ul cu marea rivală. Ei au afișat un banner cu un mesaj de susținere în limba italiană pentru Cristiano Bergodi, cel care riscă o suspendare de până la 12 luni.
„Bergodi, ai respectul nostru”, se arată pe bannerul afișat de fanii lui U Cluj, la meciul din grupele Cupei României cu Oțelul.
Cristiano Bergodi nu a putut sta pe bancă la duelul cu gălățenii disputat la Cluj, el primind cartonașul roșu după incidentele grave petrecute după meciul cu CFR Cluj.
Comisia de Disciplină a amânat decizia finală pentru săptămâna viitoare, Andrei Cordea fiind prezent azi la sediul din cadrul FRF. Cristiano Bergodi nu a putut fi prezent, dat fiind meciul pe care echipa sa îl dispută cu Oțelul.
“FC CFR 1907 Cluj vs. AS FC Universitatea Cluj – Eliminări Bergodi Cristiano (antrenor oaspeţi), Cordea Andrei Ioan (gazde) – Termen 18.02.2026”, a anunțat Comisia de Disciplină din cadrul FRF.
