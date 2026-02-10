Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Greu de jucat așa”. Costel Gâlcă, prima reacție după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Obiectiv ratat” - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | „Greu de jucat așa”. Costel Gâlcă, prima reacție după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Obiectiv ratat”

„Greu de jucat așa”. Costel Gâlcă, prima reacție după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Obiectiv ratat”

Viviana Moraru Publicat: 10 februarie 2026, 22:26

Comentarii
Greu de jucat așa”. Costel Gâlcă, prima reacție după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: Obiectiv ratat”

Costel Gâlcă, la Rapid/ Sport Pictures

Costel Gâlcă a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, din ultima etapă a grupei. Antrenorul s-a plâns de starea gazonului din Gruia. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gâlcă a mai declarat că Rapid a ratat un obiectiv important în acest sezon. Giuleștenii își doreau să cucerească trofeul Cupei României, putând evolua ulterior în preliminariile Europa League.  

Costel Gâlcă, prima reacție după CFR Cluj – Rapid 1-1, în Cupa României 

Costel Gâlcă a mai declarat că duelul cu CFR Cluj a fost unul dificil, însă nu s-a pus problema de oboseală în rândul jucătorilor săi, după perioada aglomerată. 

„Mă așteptam a un meci greu. În a doua repriză am reacționat după ce am primit golul, am pus presiune, am avut doi atacanți, puteam câștiga meciul. Păcat că nu am făcut-o mai devreme.  

Terenul foarte greu, foarte greu de jucat. Dar trebuia să ducem mingea mai repede la margine, să dăm mai multe centrări. Dar păcat că am ratat acest obiectiv, era important pentru toți. Trebuie să ne concentrăm pe campionat, să dăm totul. Jucătorii au fost schimbați, ne-am uitat și la numărul de minute, au ajuns bine la acest meci, a îngreunat totul și terenul”, a declarat Costel Gâlcă, conform primasport.ro, după CFR Cluj – Rapid 1-1. 

Reclamă
Reclamă

CFR Cluj și FC Argeș, calificate în sferturile Cupei României 

Echipele CFR Cluj şi FC Argeş s-au calificat, marţi, în sferturile de finală ale Cupei României, după meciurile cu Rapid, respectiv CS Dumbrăviţa. 

CFR Cluj şi Rapid au remizat, scor 1-1, dar clujenii merg mai departe. Pentru CFR a înscris Korenica (66-penalti), iar pentru Rapid a înscris Paşcanu, în minutul 88. 

FC Argeş a trecut de CS Dumbrăviţa, scor 2-1, prin golurile reuşite de Brobbey (54) şi Blagaic (60). Pentru Dumbrăviţa a marcat Şeroni (77). 

Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
Reclamă

FC Argeş a câştigat grupa A, cu 9 puncte, urmată de CFR Cluj, cu 5 puncte. Clasată pe locul 3, Rapid a avut 4 puncte, dar nu s-a calificat în sferturi. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal
Observator
ANIMAŢIE. Accident cu 3 morţi, după ce oamenii de afaceri Sorin Iacob şi Vlad Ciuburciu s-au ciocnit frontal
Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi
Fanatik.ro
Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi
22:24
Iuliu Mureșan, prima reacție după calificarea CFR-ului în sferturi: „Dacă avem acest spirit, greu ne încurcă cineva”
22:00
VIDEOAl Ittihad – Al Gharafa 7-0. Umilință uriașă pentru echipa lui Florinel Coman, în Liga Campionilor Asiei
21:57
CFR Cluj – Rapid 1-1. Giuleștenii au fost eliminați din competiție! Echipa lui Daniel Pancu merge în sferturi cu FC Argeș.
21:52
Ar fi dezastru pentru Cristiano Bergodi! Marius Avram: “Mă aştept la asta”
21:35
Suporterii CFR-ului, mobilizare exemplară după incidentele de la meciul cu ”U”. Decizia luată de fanii „feroviari”
21:30
LIVE SCORETottenham – Newcastle 0-0. Radu Drăgușin este iarăși titular
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 3 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 4 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 5 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 6 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt