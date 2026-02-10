„Greu de jucat așa”. Costel Gâlcă, prima reacție după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: „Obiectiv ratat” - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit prima reacție, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, din ultima etapă a grupei. Antrenorul s-a plâns de starea gazonului din Gruia.

Gâlcă a mai declarat că Rapid a ratat un obiectiv important în acest sezon. Giuleștenii își doreau să cucerească trofeul Cupei României, putând evolua ulterior în preliminariile Europa League.

Costel Gâlcă, prima reacție după CFR Cluj – Rapid 1-1, în Cupa României

Costel Gâlcă a mai declarat că duelul cu CFR Cluj a fost unul dificil, însă nu s-a pus problema de oboseală în rândul jucătorilor săi, după perioada aglomerată.

„Mă așteptam a un meci greu. În a doua repriză am reacționat după ce am primit golul, am pus presiune, am avut doi atacanți, puteam câștiga meciul. Păcat că nu am făcut-o mai devreme.

Terenul foarte greu, foarte greu de jucat. Dar trebuia să ducem mingea mai repede la margine, să dăm mai multe centrări. Dar păcat că am ratat acest obiectiv, era important pentru toți. Trebuie să ne concentrăm pe campionat, să dăm totul. Jucătorii au fost schimbați, ne-am uitat și la numărul de minute, au ajuns bine la acest meci, a îngreunat totul și terenul”, a declarat Costel Gâlcă, conform primasport.ro, după CFR Cluj – Rapid 1-1.