„Mai vin jucători?” Răspunsul dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României. Plecarea anunțată - Antena Sport

Costel Gâlcă (53 de ani) a fost întrebat despre eventuale noi transferuri la Rapid, după eliminarea din Cupa României. Giuleștenii au remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, și au încheiat grupa pe locul trei, ratând sferturile competiției.
Costel Gâlcă a transmis că rămâne de văzut dacă vor mai veni noi jucători în lotul său, în această iarnă. Perioada de transferuri în Liga 1 s-a încheiat, echipele având posibilitatea de a transfera doar jucători liberi de contract.
Costel Gâlcă, anunț despre transferuri după CFR Cluj – Rapid 1-1, în Cupa României
Costel Gâlcă le-a transmis un mesaj ferm celor nou veniți la Rapid, printre care se numără și Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan. Antrenorul își dorește ca noii jucători transferați să se integreze cât mai repede, pentru a putea aduce un plus în jocul echipei.
„(N.r. Jucători mai aduceți?) Vom vedea ce se va întâmpla, dar e important ca cei noi să intre în ritm, să se integreze cât mai repede, să ne aducă un plus”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă, după CFR Cluj – Rapid 1-1.
Totodată, întrebat despre viitorul lui Timotej Jambor la Rapid, Costel Gâlcă a transmis că jucătorul slovac s-a despărțit de echipă: „Știu că a plecat”, a spus antrenorul.
Gâlcă a oferit declarații și despre „ședința” avută de jucători cu suporterii, la finalul meciului cu CFR Cluj. Antrenorul speră ca fanii giuleșteni să aibă parte de bucurii, după meciurile echipei din campionat.
„(N.r. La final a fost o mică ședință în fața peluzei, suporterii au fost supărați) Da, sunt frustrați, au venit peste tot. Vin, ne sprijină în număr foarte mare și e normal să fie supărare. Ne dorim să le aducem în campionat o bucurie, să ne atingem obiectivul cât mai repede și să putem să ne batem la campionat”, a declarat Costel Gâlcă.
CFR Cluj și FC Argeș, calificate în sferturile Cupei României
Echipele CFR Cluj şi FC Argeş s-au calificat, marţi, în sferturile de finală ale Cupei României, după meciurile cu Rapid, respectiv CS Dumbrăviţa.
CFR Cluj şi Rapid au remizat, scor 1-1, dar clujenii merg mai departe. Pentru CFR a înscris Korenica (66-penalti), iar pentru Rapid a înscris Paşcanu, în minutul 88.
FC Argeş a trecut de CS Dumbrăviţa, scor 2-1, prin golurile reuşite de Brobbey (54) şi Blagaic (60). Pentru Dumbrăviţa a marcat Şeroni (77).
FC Argeş a câştigat grupa A, cu 9 puncte, urmată de CFR Cluj, cu 5 puncte.
Clasată pe locul 3, Rapid a avut 4 puncte, dar nu s-a calificat în sferturi.
