„Mai vin jucători?” Răspunsul dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României. Plecarea anunțată - Antena Sport

Costel Gâlcă (53 de ani) a fost întrebat despre eventuale noi transferuri la Rapid, după eliminarea din Cupa României. Giuleștenii au remizat cu CFR Cluj, scor 1-1, și au încheiat grupa pe locul trei, ratând sferturile competiției.

Costel Gâlcă a transmis că rămâne de văzut dacă vor mai veni noi jucători în lotul său, în această iarnă. Perioada de transferuri în Liga 1 s-a încheiat, echipele având posibilitatea de a transfera doar jucători liberi de contract.

Costel Gâlcă, anunț despre transferuri după CFR Cluj – Rapid 1-1, în Cupa României

Costel Gâlcă le-a transmis un mesaj ferm celor nou veniți la Rapid, printre care se numără și Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan. Antrenorul își dorește ca noii jucători transferați să se integreze cât mai repede, pentru a putea aduce un plus în jocul echipei.

„(N.r. Jucători mai aduceți?) Vom vedea ce se va întâmpla, dar e important ca cei noi să intre în ritm, să se integreze cât mai repede, să ne aducă un plus”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă, după CFR Cluj – Rapid 1-1.

Totodată, întrebat despre viitorul lui Timotej Jambor la Rapid, Costel Gâlcă a transmis că jucătorul slovac s-a despărțit de echipă: „Știu că a plecat”, a spus antrenorul.