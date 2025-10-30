"Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a". Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României - Antena Sport

Închide meniul
“Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României

Publicat: 30 octombrie 2025, 11:25

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Profimedia

Basarab Panduru a “distrus” un jucător al FCSB-ului, după victoria campioanei cu 3-1 cu Gloria Bistriţa, Fostul internaţional l-a taxat pe Dennis Politic, cel introdus la pauza partidei cu echipa din Liga a 2-a, în locul lui Mamadou Thiam.

Dennis Politic a bifat pentru prima dată o repriză completă la FCSB, după şapte meciuri în care fie a fost rezervă neutilizată, fie a fost trimis în teren pe finalul partidelor.

Dennis Politic, taxat de Basarab Panduru după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3

Basarab Panduru a evidenţiat jocul modest prestat de Dennis Politic în duelul cu Gloria Bistriţa. Fostul internaţional a amintit de faptul că jucătorul era căpitanul lui Dinamo în sezonul trecut, iar în prezent nu mai prinde minute la FCSB.

Totodată, Panduru consideră că jocul modest al lui Politic este cauzat de lipsa de meciuri bifate în acest sezon. Mijlocaşul a fost mai mult rezervă la campioană, după transferul din vară de la Dinamo.

Îl văd şi pe Politic, te uiţi la Politic, faptul că nu joacă îl deranjează. Vine din mare căpitan de la Dinamo şi ajungi să… Faptul că nu joci… probabil că nu eşti puternic, ajungi în situaţia asta în care la meciul ăsta nu putea să dribleze un jucător de Liga 2. E complicată treaba.

Vezi ce înseamnă să nu joci? Un om care făcea lucruri bune, părea că face treabă”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro, după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3.

