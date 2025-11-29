Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo

Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo

Publicat: 29 noiembrie 2025, 12:50

Comentarii
Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo

Jucătorii FCSB-ului / Profimedia Images

În perioada 2-4 decembrie sunt programate jocurile din runda a doua a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Grupa A

Marţi, 2 decembrie, ora 14:00: CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina

Marţi, 2 decembrie, ora 19:30: Campionii FC Argeş – FC Rapid 1923

Joi, 4 decembrie, ora 18:30: Metaloglobus – CFR Cluj

Reclamă
Reclamă

Grupa B

Miercuri, 3 decembrie, ora 14:00: CS Sănătatea – CS Gloria Bistriţa

Miercuri, 3 decembrie, ora 21:00: UTA Arad – FCSB

Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munteCiclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Reclamă

Joi, 4 decembrie, ora 21:00: ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova

Grupa C

Marţi, 2 decembrie, ora 17:00: AFK Csikszereda – Oţelul Galaţi

Joi, 4 decembrie, ora 14:00: CS Sporting Lieşti – Metalul Buzău

Joi, 4 decembrie, ora 16:15: Sepsi OSK – Universitatea Cluj

Grupa D

Marţi, 2 decembrie, ora 17:00: CS Dinamo Bucureşti – Concordia Chiajna

Miercuri, 3 decembrie, ora 17:00: AFC Botoşani – AFC Hermannstadt

Miercuri, 3 decembrie, ora 18:30: Farul Constanţa – Dinamo

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben de vreme severă în 13 judeţe şi în Bucureşti. Când scăpăm de frig şi ploi
Observator
Cod galben de vreme severă în 13 judeţe şi în Bucureşti. Când scăpăm de frig şi ploi
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de milioane de oameni
Fanatik.ro
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de milioane de oameni
13:44
Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: “N-am nicio putere! Îmi pare rău”
13:25
Intră FCSB în play-off? Preşedintele Rapidului, Victor Angelescu, a dat verdictul
12:38
Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025
12:20
Max Verstappen şi-a înţepat rivalii, înaintea MP din Qatar: “Dacă eram la McLaren, s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă”
12:11
VIDEO & FOTO„Cunosc Steaua pe de rost, pentru că e viața mea!” Fanii Stelei, moment spectaculos în memoria lui Emeric Ienei
12:03
Fostul pilot de Formula 1 Adrian Sutil a fost arestat
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând