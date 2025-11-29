Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo - Antena Sport

În perioada 2-4 decembrie sunt programate jocurile din runda a doua a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026.
Grupa A
Marţi, 2 decembrie, ora 14:00: CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina
Marţi, 2 decembrie, ora 19:30: Campionii FC Argeş – FC Rapid 1923
Joi, 4 decembrie, ora 18:30: Metaloglobus – CFR Cluj
Grupa B
Miercuri, 3 decembrie, ora 14:00: CS Sănătatea – CS Gloria Bistriţa
Miercuri, 3 decembrie, ora 21:00: UTA Arad – FCSB
Joi, 4 decembrie, ora 21:00: ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova
Grupa C
Marţi, 2 decembrie, ora 17:00: AFK Csikszereda – Oţelul Galaţi
Joi, 4 decembrie, ora 14:00: CS Sporting Lieşti – Metalul Buzău
Joi, 4 decembrie, ora 16:15: Sepsi OSK – Universitatea Cluj
Grupa D
Marţi, 2 decembrie, ora 17:00: CS Dinamo Bucureşti – Concordia Chiajna
Miercuri, 3 decembrie, ora 17:00: AFC Botoşani – AFC Hermannstadt
Miercuri, 3 decembrie, ora 18:30: Farul Constanţa – Dinamo
