Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Dorinel Munteanu după incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong! - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Reacţia lui Dorinel Munteanu după incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong!

Reacţia lui Dorinel Munteanu după incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong!

Bogdan Stănescu Publicat: 12 februarie 2026, 21:23

Comentarii
Reacţia lui Dorinel Munteanu după incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong!

Dorinel Munteanu la conferinţa de presă de după meciul Dinamo - Hermannstadt 2-0 / AntenaSport

Antrenorul lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu (57 de ani), a comentat după meciul câştigat de Dinamo, cu 2-0, cu echipa lui şi incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prima repriză, scoţianul l-a împins pe Dorinel Munteanu. El încerca să repună repede şi a fost deranjat că Dorinel Munteanu întârzia faza.

Dorinel Munteanu, despre incidentul cu Danny Armstrong: “Pentru ce să-mi dai galben?”

“Chiar dacă echipa mea era calificată, obiectivul era altul astăzi, de a câştiga un punct sau trei puncte.

Am văzut astăzi două reprize total diferite. Una în care ne-am apărat exact, am avut şi vreo două-trei ocazii, am fost neinspiraţi în faţa porţii sau la ultima pasă. S-a discutat la pauză ce trebuie să facem în a doua repriză şi s-a făcut exact contrariul. Greşeli individuale… Pot să spun, în repriza a doua, Opruţ contra Hermannstadt, un gol la indigo, nu pot să-mi dau seama cum de nu am reacţionat la al treilea gol al lui Opruţ cam din aceeaşi poziţie. Mă îngrijorează a doua repriză şi greşelile individuale pentru că au fost extrem de multe.

Ne dorim să ne calificăm în finală, dar noi trebuie să ieşim din situaţia în care suntem. Inexplicabilă frica atunci când avem mingea. Faza defensivă o facem foarte bine. Bucuria de a juca pe faza ofensivă lipseşte, nu înţeleg de ce.

Reclamă
Reclamă

(n.r: despre incidentul cu Armstrong) Nu s-a întâmplat nimic. Vreau să întrebaţi arbitrul ce s-a întâmplat. Chiar n-am avut nicio reacţie. A venit o minge la mine, am lăsat-o să treacă, a venit să-mi ia mingea. Arbitrul mi-a spus că trebuie să ne dea amândurora cartonaş galben. Pentru ce să-mi dai? Cică eu m-am dus spre Armstrong. Nu ştiu… Sunt momente când greşesc, mi-am recunoscut greşeala, am stat suspendat, dar azi chiar n-am făcut nimic. Am primit şi eu galben. Bine că sunt la primul galben în Cupă”, a declarat Dorinel Munteanu la conferinţa de presă de după Dinamo – Hermannstadt 2-0.

Dinamo – Hermannstadt 2-0. Cele două echipe merg în sferturile Cupei României

Echipa bucureşteană Dinamo a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea FC Hermannstadt, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României. În sferturi merge şi FC Hermannstadt, de pe locul secund.

Pe stadionul Arcul de Triumf, scorul a fost egal timp de cincizeci de minute, timp în care Dinamo şi Farul – care conducea cu 2-0 la Buftea, s-au aflat la egalitate perfectă. Politic, întâmpinat nu foarte prieteneşte de galeria lui Dinamo , l-a pus la încercare pe Roşca, în minutul 21, iar Zargary a ratat şi el pentru oaspeţi, în minutul 40. A fost aşadar 0-0 la pauză, după o repriză în care Dinamo nu a reuşit să pună în pericol poarta sibienilor.

Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din RomâniaFrații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România
Reclamă

Însă lucrurile s-au schimbat radical după reluare, Cătălin Cîrjan deschizând scorul cu un şut din marginea careului mic, în minutul 48. Karamoko a lovit bara transversală în minutul 54, pentru ca şase minute mai târziu Raul Opruţ să majoreze avantajul gazdelor, cu un şut deviat. Dinamo a învins pe Hermannstadt cu 2-0 şi s-a calificat, împreună cu sibienii, în sferturile de finală ale Cupei României, de pe primul loc al grupei D.

În aceste condiţii, victoria Farului la Buftea, cu CS Dinamo, a devenit doar una de palmares. Constănţenii s-au impus cu 4-0, prin tripla lui Jovan Markovic (min. 28, 48, 62) şi golul lui Iustin Doicaru (min. 43).

În al treilea meci al grupei D, la Chiajna, FC Botoşani a învins Concordia cu 3-2.

În clasamentul grupei D, Dinamo a terminat pe primul loc, cu 7 puncte, urmată de FC Hermannstadt (6 puncte), Farul (5 puncte) şi FC Botoşani (4 puncte). Concordia a fost a cincea, cu 3 puncte, iar CS Dinamo a terminat ultima, fără punct câştigat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
Observator
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
Rapid, ce lovitură pe piața transferurilor! Cristina Vărzaru este noul team manager. Anunţ oficial. Update exclusiv
Fanatik.ro
Rapid, ce lovitură pe piața transferurilor! Cristina Vărzaru este noul team manager. Anunţ oficial. Update exclusiv
21:57
EXCLUSIVEmoţii pentru FCSB! Motivul pentru care Florin Tănase a ieşit de pe teren în prima repriză a meciului cu Craiova
21:54
Zeljko Kopic a propus un jucător de la Dinamo la echipa naţională: “Sper să fie acolo”
21:48
FotoProtest al fanilor Universităţii Craiova la meciul cu FCSB! Ce i-a deranjat pe suporterii olteni
21:26
Marius Șumudică, o nouă înfrângere în Arabia Saudită! 7 meciuri fără victorie pentru tehnicianul român
21:20
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – FCSB, în Cupa României 2-2. David Popa, primul său gol la seniori
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Marcelo, antrenorul Stelei la volei, poate să urce în orice moment pe scenă
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt