Reacţia lui Dorinel Munteanu după incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong! - Antena Sport

Antrenorul lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu (57 de ani), a comentat după meciul câştigat de Dinamo, cu 2-0, cu echipa lui şi incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong.
În prima repriză, scoţianul l-a împins pe Dorinel Munteanu. El încerca să repună repede şi a fost deranjat că Dorinel Munteanu întârzia faza.
Dorinel Munteanu, despre incidentul cu Danny Armstrong: “Pentru ce să-mi dai galben?”
“Chiar dacă echipa mea era calificată, obiectivul era altul astăzi, de a câştiga un punct sau trei puncte.
Am văzut astăzi două reprize total diferite. Una în care ne-am apărat exact, am avut şi vreo două-trei ocazii, am fost neinspiraţi în faţa porţii sau la ultima pasă. S-a discutat la pauză ce trebuie să facem în a doua repriză şi s-a făcut exact contrariul. Greşeli individuale… Pot să spun, în repriza a doua, Opruţ contra Hermannstadt, un gol la indigo, nu pot să-mi dau seama cum de nu am reacţionat la al treilea gol al lui Opruţ cam din aceeaşi poziţie. Mă îngrijorează a doua repriză şi greşelile individuale pentru că au fost extrem de multe.
Ne dorim să ne calificăm în finală, dar noi trebuie să ieşim din situaţia în care suntem. Inexplicabilă frica atunci când avem mingea. Faza defensivă o facem foarte bine. Bucuria de a juca pe faza ofensivă lipseşte, nu înţeleg de ce.
(n.r: despre incidentul cu Armstrong) Nu s-a întâmplat nimic. Vreau să întrebaţi arbitrul ce s-a întâmplat. Chiar n-am avut nicio reacţie. A venit o minge la mine, am lăsat-o să treacă, a venit să-mi ia mingea. Arbitrul mi-a spus că trebuie să ne dea amândurora cartonaş galben. Pentru ce să-mi dai? Cică eu m-am dus spre Armstrong. Nu ştiu… Sunt momente când greşesc, mi-am recunoscut greşeala, am stat suspendat, dar azi chiar n-am făcut nimic. Am primit şi eu galben. Bine că sunt la primul galben în Cupă”, a declarat Dorinel Munteanu la conferinţa de presă de după Dinamo – Hermannstadt 2-0.
Dinamo – Hermannstadt 2-0. Cele două echipe merg în sferturile Cupei României
Echipa bucureşteană Dinamo a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea FC Hermannstadt, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României. În sferturi merge şi FC Hermannstadt, de pe locul secund.
Pe stadionul Arcul de Triumf, scorul a fost egal timp de cincizeci de minute, timp în care Dinamo şi Farul – care conducea cu 2-0 la Buftea, s-au aflat la egalitate perfectă. Politic, întâmpinat nu foarte prieteneşte de galeria lui Dinamo , l-a pus la încercare pe Roşca, în minutul 21, iar Zargary a ratat şi el pentru oaspeţi, în minutul 40. A fost aşadar 0-0 la pauză, după o repriză în care Dinamo nu a reuşit să pună în pericol poarta sibienilor.
Însă lucrurile s-au schimbat radical după reluare, Cătălin Cîrjan deschizând scorul cu un şut din marginea careului mic, în minutul 48. Karamoko a lovit bara transversală în minutul 54, pentru ca şase minute mai târziu Raul Opruţ să majoreze avantajul gazdelor, cu un şut deviat. Dinamo a învins pe Hermannstadt cu 2-0 şi s-a calificat, împreună cu sibienii, în sferturile de finală ale Cupei României, de pe primul loc al grupei D.
În aceste condiţii, victoria Farului la Buftea, cu CS Dinamo, a devenit doar una de palmares. Constănţenii s-au impus cu 4-0, prin tripla lui Jovan Markovic (min. 28, 48, 62) şi golul lui Iustin Doicaru (min. 43).
În al treilea meci al grupei D, la Chiajna, FC Botoşani a învins Concordia cu 3-2.
În clasamentul grupei D, Dinamo a terminat pe primul loc, cu 7 puncte, urmată de FC Hermannstadt (6 puncte), Farul (5 puncte) şi FC Botoşani (4 puncte). Concordia a fost a cincea, cu 3 puncte, iar CS Dinamo a terminat ultima, fără punct câştigat.
