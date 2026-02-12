Reacţia lui Dorinel Munteanu după incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong! - Antena Sport

Antrenorul lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu (57 de ani), a comentat după meciul câştigat de Dinamo, cu 2-0, cu echipa lui şi incidentul în care a fost implicat cu Danny Armstrong.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prima repriză, scoţianul l-a împins pe Dorinel Munteanu. El încerca să repună repede şi a fost deranjat că Dorinel Munteanu întârzia faza.

Dorinel Munteanu, despre incidentul cu Danny Armstrong: “Pentru ce să-mi dai galben?”

“Chiar dacă echipa mea era calificată, obiectivul era altul astăzi, de a câştiga un punct sau trei puncte.

Am văzut astăzi două reprize total diferite. Una în care ne-am apărat exact, am avut şi vreo două-trei ocazii, am fost neinspiraţi în faţa porţii sau la ultima pasă. S-a discutat la pauză ce trebuie să facem în a doua repriză şi s-a făcut exact contrariul. Greşeli individuale… Pot să spun, în repriza a doua, Opruţ contra Hermannstadt, un gol la indigo, nu pot să-mi dau seama cum de nu am reacţionat la al treilea gol al lui Opruţ cam din aceeaşi poziţie. Mă îngrijorează a doua repriză şi greşelile individuale pentru că au fost extrem de multe.

Ne dorim să ne calificăm în finală, dar noi trebuie să ieşim din situaţia în care suntem. Inexplicabilă frica atunci când avem mingea. Faza defensivă o facem foarte bine. Bucuria de a juca pe faza ofensivă lipseşte, nu înţeleg de ce.