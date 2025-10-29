Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova

Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova

Publicat: 29 octombrie 2025, 12:58

Comentarii
Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova

Aurelian Ghişa, preşedintele de la Sănătatea Cluj/ GSP.ro

Situaţie incredibilă în Cupa României, înaintea meciului dintre Sănătatea Cluj şi Universitatea Craiova. Preşedintele clujenilor, Aurelian Ghişa, va primi minute pe final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul formaţiei din Liga a 3-a s-a declarat dispus să joace împotriva oltenilor lui Mirel Rădoi, în ciuda vârstei înaintate.

Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova

Aurelian Ghişa evoluează pe postul de atacant, iar Vasile Miriuţă, antrenorul Sănătăţii Cluj, se va baza pe serviciile lui la duelul din această seară, care va începe de la ora 18:30.

“Îl bag pe final pe domnul Ghișa. La ce face pentru echipa asta, merită”, a declarat Vasile Miriuţă, antrenorul de la Sănătatea Cluj, conform gsp.ro.

Aurelian Ghişa e de profesie medic veterinar, fiind foarte apropiat de echipă. Preşedintele de la Sănătatea Cluj se pregăteşte constant sub comanda lui Vasile Miriuţă, astfel că e în formă pentru duelul cu Universitatea Craiova.

Reclamă
Reclamă

În acest sezon de Cupa României, Aurelian Ghişa s-a mai aflat în lotul Sănătăţii Cluj. El a fost trecut pe foaia de joc pentru meciul cu Zalău, de la finalul lunii august, însă nu a bifat niciun minut.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Observator
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
El este fostul jucător al Universității Craiova care vrea să-i bată rău pe olteni. Vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco”. „Se poate întâmpla orice”
Fanatik.ro
El este fostul jucător al Universității Craiova care vrea să-i bată rău pe olteni. Vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco”. „Se poate întâmpla orice”
12:14
Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: “Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei”
12:11
Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: “A avut șansa lui”
12:07
Mihai Stoica şi Victor Angelescu, reacţii împărţite după venirea lui Daniel Pancu la CFR: “Vorbeşte mult / E o veste proastă”
11:48
La ce rival a apelat Mihai Stoica pentru transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia: “Pe bani puţini”
11:37
Vestea momentului pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a vorbit despre revenirea fundașului român
10:47
Pierdere uriaşă pentru Dinamo. Jucătorul care ar putea fi OUT până la finalul anului
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 3 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 4 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 5 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 6 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”