Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova - Antena Sport

Situaţie incredibilă în Cupa României, înaintea meciului dintre Sănătatea Cluj şi Universitatea Craiova. Preşedintele clujenilor, Aurelian Ghişa, va primi minute pe final.
Oficialul formaţiei din Liga a 3-a s-a declarat dispus să joace împotriva oltenilor lui Mirel Rădoi, în ciuda vârstei înaintate.
Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova
Aurelian Ghişa evoluează pe postul de atacant, iar Vasile Miriuţă, antrenorul Sănătăţii Cluj, se va baza pe serviciile lui la duelul din această seară, care va începe de la ora 18:30.
“Îl bag pe final pe domnul Ghișa. La ce face pentru echipa asta, merită”, a declarat Vasile Miriuţă, antrenorul de la Sănătatea Cluj, conform gsp.ro.
Aurelian Ghişa e de profesie medic veterinar, fiind foarte apropiat de echipă. Preşedintele de la Sănătatea Cluj se pregăteşte constant sub comanda lui Vasile Miriuţă, astfel că e în formă pentru duelul cu Universitatea Craiova.
În acest sezon de Cupa României, Aurelian Ghişa s-a mai aflat în lotul Sănătăţii Cluj. El a fost trecut pe foaia de joc pentru meciul cu Zalău, de la finalul lunii august, însă nu a bifat niciun minut.
