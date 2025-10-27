Titularul lui Dinamo, absent la meciul din Cupă. Anunţul lui Zeljko Kopic: "Fratele lui a murit" - Antena Sport

Titularul lui Dinamo, Devis Epassy, va fi absent de la meciul din grupele Cupei României, cu CS Dinamo. Zeljko Kopic a anunţat că portarul său trece printr-o perioadă delicată, după ce şi-a pierdut fratele.

În acest context, Dinamo se va baza pe Alexandru Roşca la meciul cu CS Dinamo. Partida din prima etapă a grupelor Cupei României se va disputa marţi, de la ora 21:00, pe arena Arcul de Triumf.

Titularul lui Dinamo, absent la meciul din Cupă

“Începe Cupa, CS Dinamo e primul adversar. Noi ne-am pregătit normal, ne respectăm adversarul. Mâine nu ne putem baza pe Devis, are o mare pierdere în familie, fratele lui a murit. Toată echipa e alături de el”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă, înainte de CS Dinamo – FC Dinamo.

Tehnicianul croat al “câinilor” a prefaţat şi partida cu echipa Clubului Sportiv din Ştefan cel Mare. Kopic s-a declarat convins că cei de la CS Dinamo vor fi extrem de motivaţi în partida cu echipa din Liga 1.

“Luăm meciul în serios. Sunt multe Dinamo în Europa, cunosc conexiune aici, cunosc povestea. E vorba doar despre meci și despre competiție.