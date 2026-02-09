Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF - Antena Sport

Răzvan Burleanu a dezvăluit care este orașul care va găzdui finala Cupei României ce urmează să se dispute pe data de 13 mai 2026. Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că ultimul act se va disputa la Sibiu, oraș care a mai găzduit recent alte două partide de acest fel din competiție.

FRF a organizat pe 9 februarie o Ședință a Comitetului Executiv, iar evenimentul respectiv a reprezentat un prilej pentru Răzvan Burleanu să acorde declarații jurnaliștilor. Printre altele, șeful de la Casa Fotbalului a vorbit și despre Cupa României, competiție care în curând urmează să își încheie faza grupelor.

Sibiu, din nou gazdă pentru finala Cupei României

Burleanu a spus că orașul din centrul țării va fi gazda ultimului act care se va disputa pe 13 mai, data fiind deja cunoscută de ceva timp. Astfel, Stadionul Municipal din Sibiu, unde Hermannstadt își joacă partidele de pe teren propriu, se pregătește să fie “casa” finalei Cupei României pentru a treia oară în ultimii patru ani.

Pe arena de aproximativ 13.000 de locuri, Sepsi a câștigat trofeul în anul 2023, în timp ce la un an distanță Corvinul Hunedoara a câștigat în fața Oțelului. Până la ultimul act de pe 13 mai 2026, Cupa României trebuie să își încheie faza grupelor în această săptămână, iar programul arată în felul următor, potrivit frf.ro:

Grupa A