Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF

Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF

Andrei Nicolae Publicat: 9 februarie 2026, 16:43

Comentarii
Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF

Trofeul Cupei României / Profimedia

Răzvan Burleanu a dezvăluit care este orașul care va găzdui finala Cupei României ce urmează să se dispute pe data de 13 mai 2026. Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că ultimul act se va disputa la Sibiu, oraș care a mai găzduit recent alte două partide de acest fel din competiție.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FRF a organizat pe 9 februarie o Ședință a Comitetului Executiv, iar evenimentul respectiv a reprezentat un prilej pentru Răzvan Burleanu să acorde declarații jurnaliștilor. Printre altele, șeful de la Casa Fotbalului a vorbit și despre Cupa României, competiție care în curând urmează să își încheie faza grupelor.

Sibiu, din nou gazdă pentru finala Cupei României

Burleanu a spus că orașul din centrul țării va fi gazda ultimului act care se va disputa pe 13 mai, data fiind deja cunoscută de ceva timp. Astfel, Stadionul Municipal din Sibiu, unde Hermannstadt își joacă partidele de pe teren propriu, se pregătește să fie “casa” finalei Cupei României pentru a treia oară în ultimii patru ani.

Pe arena de aproximativ 13.000 de locuri, Sepsi a câștigat trofeul în anul 2023, în timp ce la un an distanță Corvinul Hunedoara a câștigat în fața Oțelului. Până la ultimul act de pe 13 mai 2026, Cupa României trebuie să își încheie faza grupelor în această săptămână, iar programul arată în felul următor, potrivit frf.ro:

Grupa A

Reclamă
Reclamă
  • Marți, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj – FC Rapid 1923
  • Marți, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăvița – Campionii FC Argeș
  • Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina – FC Metaloglobus

Grupa B

  • Marți, 10 februarie, ora 14:00: CS Sănătatea – ACS Petrolul 52
  • Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB
  • Joi, 12 februarie, ora 20:30: CS Gloria Bistrița – UTA Arad

Grupa C

  • Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Universitatea Cluj – Oțelul Galați
  • Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău – Sepsi OSK
  • Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Liești – AFK Csikszereda

Grupa D

Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imaginiBărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
Reclamă
  • Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo 1948 – Hermannstadt
  • Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo București – Farul Constanța
  • Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna – FC Botoșani
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Observator
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Ce spune Zeljko Kopic despre plecarea lui Kennedy Boateng de la Dinamo. E prima reacție oficială: „Viața va merge mai departe”
Fanatik.ro
Ce spune Zeljko Kopic despre plecarea lui Kennedy Boateng de la Dinamo. E prima reacție oficială: „Viața va merge mai departe”
16:26
EXCLUSIVPrincipalul adversar de care se teme Andrei Nicolescu în play-off: “E o echipă cu multă experienţă”
15:47
O nouă operaţie pentru Lindsey Vonn! A doua intervenţie chirurgicală după accidentul de la Milano Cortina 2026
15:45
LIVE VIDEOShabab Al-Ahli – Al Hilal (18:00), meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă ACUM
15:36
Auston Matthews va fi căpitanul SUA la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026
15:26
Dezastru pentru echipa lui Radu Drăgușin. Verdict crunt pentru Tottenham: „Luptă pentru evitarea retrogradării”
14:47
Recordul impresionant stabilit de un austriac la Jocurile Olimpice de iarnă
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj 6 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”