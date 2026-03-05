"Uitați-vă la mine. Joc mai puțin spre deloc". Jucătorul care n-a ezitat să își spună oful după Craiova - CFR - Antena Sport

Universitatea Craiova s-a calificat miercuri seara în semifinalele Cupei României, însă nu toți jucătorii din tabăra lui Filipe Coelho sunt 100% fericiți după succesul de pe “Ion Oblemenco”. Un exemplu verbalizat este cel al lui Alexandru Crețu, mijlocașul care după meci și-a spus oful cu privire la minutele pe care i le acordă Filipe Coelho.
Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu 3-1 în sferturile Cupei României și a acces în “careul de ași” al competiției, la capătul unui meci pe teren propriu care a avut nevoie de două reprize de prelungiri pentru a fi decis. Printre marcatorii oltenilor s-a numărat și Alexandru Crețu, care a intrat în minutul 86 și a reușit să dea golul de 2-1 în minutul 105+1.
Ce a declarat Crețu după calificarea Craiovei în semifinalele cupei
După fluierul final, mijlocașul a venit la flash-interviu și s-a arătat fericit de ce reușește să facă echipa sa. Totuși, Crețu nu a putut să își ascundă frustrarea cu privire la timpul de joc limitat pe care îl are la dispoziție în echipa lui Filipe Coelho.
În ciuda problemelor sale, fotbalistul revenit în vară în tabăra oltenilor a încercat să își mute atenția asupra performanțelor echipei.
“Sunt fericit pentru echipă, sunt fericit și pentru mine. Nu e nimic nou că am marcat, mă bucur că am trecut mai departe, mă bucur pentru băieți, suntem o familie unită. Uitați-vă la mine, joc mai puțin spre deloc, dar încerc să ajut cu alte lucruri, dacă pe teren nu sunt. Nici fericit nu sunt că nu joc, dar trecem printr-o perioadă bună.
Dacă suntem concentrați și dacă facem ceea ce suntem învățați să facem, nu ne va opri nimeni. Dar nu am câștigat nimic momentan și trebuie să fim calmi. Ne bucurăm că avem multe meciuri și putem să ieșim cu toții în evidență“, a spus Crețu, potrivit primasport.ro.
Din 28 de meciuri disputate în acest sezon în toate competițiile de Crețu, în doar 10 dintre ele a fost titular. Mai mult decât atât, mijlocașul nu a început niciodată un meci în primul 11 de la startul anului 2026 încoace, de cinci ori fiind rezervă neutilizată și de alte cinci ori fiind introdus pe parcursul partidelor.
