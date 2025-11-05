Cuvintele lui Emeric Ienei care l-au marcat toată viaţa pe Marius Lăcătuş: „Nu voi uita..." - Antena Sport

Marius Lăcătuş este cutremurat la aflarea veştii decesului lui Emeric Ienei. Legendarul antrenor s-a stins, astăzi, la vârsta de 88 de ani.

„Acum am aflat, de la dumneavoastră. Dumnezeu să-l odihnească. Ultima oară cred că am vorbit chiar pe 7 mai. Pentru noi, cei de la Steaua, dar cred că și pentru jucătorii echipei naționale, a fost un om emblematic pentru sport, pentru fotbalul românesc, un om despre care nu poți să găsești cuvintele, la ce comportament avea, felul în care știa să gestioneze situațiile în grup. Un om extraordinar!”, a declarat Lăcătuş pentru gsp.ro.

El a povestit şi un moment cu Ienei care i-a marcat cariera de fotbalist. “Țin minte, și asta nu voi uita niciodată, când traversam o perioadă nu tocmai bună la Steaua. La un moment dat, am mers și am avut o discuție cu nea Imi. I-am spus că ar fi cazul să nu mă mai bage, că nu eram în formă bună, să bage pe altcineva, că ne-am fi făcut amândoi de râs. Nu voi uita niciodată răspunsul lui: «Dacă tu crezi că-ți vei reveni din postura de rezervă, te înșeli amarnic». M-a băgat în continuare să joc și mi-am revenit. Pentru asta, și nu doar pentru asta, îi voi rămâne toată viața recunoscător”, a povestit Lăcătuş.

“Nu l-am văzut niciodată supărat, trist, nervos. Modul lui de a dialog cu toții fotbaliștii, toți angajații, era exemplar. Cuvintele sunt puține pentru ceea ce a reprezentat nea Imi pentru noi”, a afirmat fostul atacant al Stelei.