Home | Fotbal | Serie A | “Îţi intră la inimă”. Cea mai frumoasă reacţie la adresa lui Cristi Chivu. Legenda lui Inter, cuvinte uriaşe despre român

“Îţi intră la inimă”. Cea mai frumoasă reacţie la adresa lui Cristi Chivu. Legenda lui Inter, cuvinte uriaşe despre român

Viviana Moraru Publicat: 4 mai 2026, 8:50

Comentarii
Îţi intră la inimă. Cea mai frumoasă reacţie la adresa lui Cristi Chivu. Legenda lui Inter, cuvinte uriaşe despre român

Cristi Chivu, bucurie după titlul câştigat cu Inter/ Profimedia

Cea mai frumoasă reacţie la adresa lui Cristi Chivu, în presa din Italia, a avut-o Giuseppe Bergomi. Fostul jucător al lui Inter a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român, după titlul câştigat alături de nerazzurri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a scris istorie şi a devenit campion în Serie A, cu trei etape înainte de finalul sezonului. Inter a învins-o cu 2-0 pe Parma şi şi-a asigurat matematic al 21-lea titlu din istorie.

Giuseppe Bergomi, reacţie superbă la adresa lui Cristi Chivu, după titlul cucerit de Inter

Giuseppe Bergomi a dezvăluit că Cristi Chivu a reuşit să le intre “la inimă” jucătorilor săi, astfel că i-a putut mobiliza după fiecare eşec suferit, pe parcursul acestui sezon. Fostul jucător a subliniat faptul că oficialii lui Inter au făcut alegerea corectă în vară, atunci când au ales să-l aducă antrenor pe Chivu.

“Băiatul cu cască, Cristian Chivu. Ştiu de unde a pornit, de la tineret, mereu a avut modestie. Inter a ales bine. A trebuit să o ia de la capăt şi, necunoscându-l, mi-au spus că Cristian îţi intră la inimă şi asta a reuşit să facă în acest sezon.

Aspectul psihologic a fost fundamental. A reuşit întotdeauna să porneacă de la capăt, după înfrângeri, de aceea este omul de pe copertă“, a declarat Giuseppe Bergomi, conform presei din Italia.

Reclamă
Reclamă

După meciul cu Parma, în urma căruia Inter şi-a asigurat titlul, Cristi Chivu a oferit prima reacţie şi şi-a felicitat jucătorii, pentru parcursul excelent din acest sezon.

Felicitări jucătorilor și clubului, care ne-a ajutat în momentele dificile. Jucătorii merită să se bucure, eu m-am dus în vestiar să fumez o țigară.

Nu vreau să vorbesc despre mine, eu sunt o persoană atipică. Acum mai mulți ani, a trebuit să vorbesc cu mine într-o chestiune de viață și de moarte. Atunci mi-am pierdut ego-ul și acum încerc doar să fiu cea mai bună versiune a mea și să-i ajut pe băieți”, a spus Cristi Chivu, conform presei din Italia.

"Ajutor, salvaţi-mă". Copilaş, înecat în piscina bunicilor în timp ce mama lui îi ajuta să vândă căpşune"Ajutor, salvaţi-mă". Copilaş, înecat în piscina bunicilor în timp ce mama lui îi ajuta să vândă căpşune
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul răpirii unei românce în Austria. Fostul iubit va fi anchetat la întoarcerea în ţară 
Observator
Filmul răpirii unei românce în Austria. Fostul iubit va fi anchetat la întoarcerea în ţară 
Marius Şumudică a încheiat telenovela venirii la FCSB: ”Nu voi putea lucra niciodată cu Gigi Becali!” Mesaj dur pentru MM Stoica: “Dragul meu, Mihai, sunt mulți jucători care vor să vin!”
Fanatik.ro
Marius Şumudică a încheiat telenovela venirii la FCSB: ”Nu voi putea lucra niciodată cu Gigi Becali!” Mesaj dur pentru MM Stoica: “Dragul meu, Mihai, sunt mulți jucători care vor să vin!”
13:17

„Hai să închidem această telenovelă” Șumudică s-a săturat să fie chemat încontinuu la FCSB: „Niciodată!”
12:57

Sorana Cîrstea, pe locul 27 în clasamentul WTA. Salt spectaculos pentru Jaqueline Cristian
12:45

Gică Hagi, mesaj superb pentru Cristi Chivu după titlul cucerit cu Inter în Serie A: “O confirmare a muncii extraordinare”
12:40

EXCLUSIV“E fabulos”. Are cinci medalii olimpice de aur şi e convinsă că David Popovici va da lovitura la JO 2028: “Are o şansă imensă”
12:07

Louis Munteanu, dezlănțuit în MLS! A luat camera și a transmis un mesaj fanilor, după dubla cu New York FC
11:55

Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Vezi toate știrile
1 Miraculos! O nou-promovată din Europa a cucerit titlul și primul trofeu din istoria de 128 de ani a clubului 2 FotoDavid Miculescu și-a cumpărat o mașină de lux. Octavian Popescu și-a însoțit colegul de la FCSB 3 VIDEOKimi Antonelli a câştigat cursa Marelui Premiu de la Miami, stabilind un record uriaş în Formula 1! 4 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 5 Verdictul specialistului, după faza scandaloasă din care Craiova a marcat golul victoriei cu Dinamo! 6 Jackpot pentru Cristi Chivu şi Inter! Suma uriaşă pe care o încasează românul şi jucătorii săi după ce au luat titlul în Italia
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”