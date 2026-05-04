“Îţi intră la inimă”. Cea mai frumoasă reacţie la adresa lui Cristi Chivu. Legenda lui Inter, cuvinte uriaşe despre român

Cea mai frumoasă reacţie la adresa lui Cristi Chivu, în presa din Italia, a avut-o Giuseppe Bergomi. Fostul jucător al lui Inter a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român, după titlul câştigat alături de nerazzurri.

Cristi Chivu a scris istorie şi a devenit campion în Serie A, cu trei etape înainte de finalul sezonului. Inter a învins-o cu 2-0 pe Parma şi şi-a asigurat matematic al 21-lea titlu din istorie.

Giuseppe Bergomi a dezvăluit că Cristi Chivu a reuşit să le intre “la inimă” jucătorilor săi, astfel că i-a putut mobiliza după fiecare eşec suferit, pe parcursul acestui sezon. Fostul jucător a subliniat faptul că oficialii lui Inter au făcut alegerea corectă în vară, atunci când au ales să-l aducă antrenor pe Chivu.

“Băiatul cu cască, Cristian Chivu. Ştiu de unde a pornit, de la tineret, mereu a avut modestie. Inter a ales bine. A trebuit să o ia de la capăt şi, necunoscându-l, mi-au spus că Cristian îţi intră la inimă şi asta a reuşit să facă în acest sezon.

Aspectul psihologic a fost fundamental. A reuşit întotdeauna să porneacă de la capăt, după înfrângeri, de aceea este omul de pe copertă“, a declarat Giuseppe Bergomi, conform presei din Italia.