Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor - Antena Sport

Gabriel Tamaş a luat o decizie radicală înainte de lupta de la Survivor. Fostul internaţional s-a despărţit de Concordia Chiajna, club în cadrul căruia ocupa funcţia de director sportiv.
Gabriel Tamaş a câştigat Asia Express 2025 alături de Dan Alexa. Fostul internaţional e gata de o nouă aventură, el urmând să participe la Survivor, show-ul care se vede pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de pe 9 ianuarie.
Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor
Gabriel Tamaş (42 de ani) era director sportiv la Concordia din martie 2024, după ce s-a retras din activitatea de fotbalist.
„Clubul doreşte să-i mulţumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea şi implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi. Contribuţia sa a fost apreciată şi va rămâne un reper important în istoria clubului.
Îi urăm lui Gabriel Tamaş mult succes în proiectele viitoare şi sperăm ca experienţa şi pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, a anunţat Concordia Chiajna.
Gabriel Tamaş participă la Survivor
Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!
Primii concurenți prezentați sunt cei care fac parte din echipa roșie, cea a Faimoșilor, iar printre aceștia se regăsesc personalități din domenii extrem de diferite!
Doi sportivi care au scris istorie, lasă în urmă trofeele câștigate și pășesc spre jungla care le va schimba orice perspectivă: Gabi Tamaș, fotbalistul internațional care a demonstrat și în Asia Express că motivația îl poate duce până la capăt și Patricia Vizitiu, handbalista de top care a făcut performanță cu fiecare aruncare.
