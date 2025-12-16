Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor - Antena Sport

Home | Fotbal | Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor

Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor

Viviana Moraru Publicat: 16 decembrie 2025, 12:36

Comentarii
Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor

Gabi Tamaş / AntenaSport

Gabriel Tamaş a luat o decizie radicală înainte de lupta de la Survivor. Fostul internaţional s-a despărţit de Concordia Chiajna, club în cadrul căruia ocupa funcţia de director sportiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gabriel Tamaş a câştigat Asia Express 2025 alături de Dan Alexa. Fostul internaţional e gata de o nouă aventură, el urmând să participe la Survivor, show-ul care se vede pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de pe 9 ianuarie.

Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor

Gabriel Tamaş (42 de ani) era director sportiv la Concordia din martie 2024, după ce s-a retras din activitatea de fotbalist.

„Clubul doreşte să-i mulţumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea şi implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi. Contribuţia sa a fost apreciată şi va rămâne un reper important în istoria clubului.

Îi urăm lui Gabriel Tamaş mult succes în proiectele viitoare şi sperăm ca experienţa şi pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, a anunţat Concordia Chiajna.

Reclamă
Reclamă

Gabriel Tamaş participă la Survivor

Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!

Primii concurenți prezentați sunt cei care fac parte din echipa roșie, cea a Faimoșilor, iar printre aceștia se regăsesc personalități din domenii extrem de diferite!

Doi sportivi care au scris istorie, lasă în urmă trofeele câștigate și pășesc spre jungla care le va schimba orice perspectivă: Gabi Tamaș, fotbalistul internațional care a demonstrat și în Asia Express că motivația îl poate duce până la capăt și Patricia Vizitiu, handbalista de top care a făcut performanță cu fiecare aruncare.

Un gălăţean s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia a durat prea multUn gălăţean s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia a durat prea mult
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Observator
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv
13:38
Marele Premiu al Portugaliei revine în Formula 1. Lusitanii vor înlocui Zandvoort începând cu 2027
13:27
Universitatea Craiova, probleme înainte de AEK Atena. De ce au fost nevoiți să vină de urgență la București
13:12
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi David Miculescu înaintea derby-ului cu Rapid. Veste de ultim moment pentru FCSB
12:56
Specialiștii se contrazic după Unirea Slobozia – FCSB: “Arbitraj deplorabil” / “S-a considerat corect”
12:30
Din 9 ianuarie, începe lupta preferată a românilor – Survivor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. 12 concurenți în tribul Faimoșilor
12:30
VIDEOPremieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam «ăsta e nebun», dar e băiat deștept”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor