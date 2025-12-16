Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor - Antena Sport

Gabriel Tamaş a luat o decizie radicală înainte de lupta de la Survivor. Fostul internaţional s-a despărţit de Concordia Chiajna, club în cadrul căruia ocupa funcţia de director sportiv.

Gabriel Tamaş a câştigat Asia Express 2025 alături de Dan Alexa. Fostul internaţional e gata de o nouă aventură, el urmând să participe la Survivor, show-ul care se vede pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de pe 9 ianuarie.

Decizia radicală luată de Gabriel Tamaş înainte de lupta de la Survivor

Gabriel Tamaş (42 de ani) era director sportiv la Concordia din martie 2024, după ce s-a retras din activitatea de fotbalist.

„Clubul doreşte să-i mulţumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea şi implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi. Contribuţia sa a fost apreciată şi va rămâne un reper important în istoria clubului.

Îi urăm lui Gabriel Tamaş mult succes în proiectele viitoare şi sperăm ca experienţa şi pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, a anunţat Concordia Chiajna.