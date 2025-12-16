"Mi-a făcut un bine". Daniel Popa a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali, la 10 luni de la plecarea de la FCSB - Antena Sport

Daniel Popa a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali, la 10 luni de la plecarea de la FCSB. Atacantul de 30 de ani a dezvăluit că perioada petrecută la formaţia roş-albastră a fost un pas înainte în cariera lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Popa a fost transferat de FCSB în vara anului trecut de la U Cluj, Gigi Becali plătind suma de 300.000 de euro în schimbul lui.

Daniel Popa a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali

Daniel Popa a declarat că a avut performanţe notabile alături de FCSB, reuşind să câştige Supercupa României şi să joace în cupele europene. Atacantul a transmis că Gigi Becali i-a făcut “un bine”, subliniind că nu are ce să le reproşeze celor din conducerea campioanei.

“Pentru mine, FCSB a fost un pas înainte, nu înapoi. Am jucat în Europa, preliminariile Champions League, am câștigat Supercupa României. Mie nu mi se întâmplase aceste lucruri până la vârsta aceea. Pot să spun că am câștigat și campionatul, am jucat vreo 15 meciuri.

Mi-a făcut un bine și nici nu chiar am ce să le reproșez celor de acolo. Trebuie să spun și adevărul, nu am jucat nici foarte bine ca să rămân acolo foarte mulți ani. Acesta este adevărul. În fotbal, când ai o șansă trebuie să profiți de ea. Două minute, cinci minute, nu contează“, a declarat Daniel Popa, conform digisport.ro.