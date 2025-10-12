Dublă spectaculosă pentru Lionel Messi pentru Inter Miami. Golul 600 pentru Luis Suarez. Seară de vis şi pentru Jordi Alba - Antena Sport

Lionel Messi, Luis Suarez şi Jordi Alba continuă să se distreze la Inter Miami. Echipa lor s-a impus cu 4-0 în faţa lui Atlanta United, în Major League Soccer, fiind pe locul 3, după 33 de meciuri disputat.

Messi a făcut iar show, iar argentinianul a reuşit o dublă şi a dat şi un assist. Leo a deschis tabela cu o execuţie perfectă şi a dus scorul la 4-0, cu un şut în diagonală din 6 metri.

Lionel Messi, încă o dublă pentru Inter Miami

După reuşitele din meciul cu Atlanta United, Lionel Messi a ajuns la 886 de goluri marcate în carieră. De asemenea, el şi-a trecut în cont şi nu mai puţin de 396 de pase decisive.

După golul de 1-0 reuşit de Lionel Messi, imagini inedite au fost surprinse pe stadion, acolo unde Otamendi, Lo Celso, De Paul şi Paredes, colegii săi de la naţională, au sărbătorit reuşita cum se cuvine.

Messi scores and his @Argentina teammates were loving it 🇦🇷 pic.twitter.com/EGgHC3BieC

— Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025