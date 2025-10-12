Dublă spectaculosă pentru Lionel Messi pentru Inter Miami. Golul 600 pentru Luis Suarez. Seară de vis şi pentru Jordi Alba - Antena Sport

Închide meniul
Dublă spectaculosă pentru Lionel Messi pentru Inter Miami. Golul 600 pentru Luis Suarez. Seară de vis şi pentru Jordi Alba

Home | Fotbal | Dublă spectaculosă pentru Lionel Messi pentru Inter Miami. Golul 600 pentru Luis Suarez. Seară de vis şi pentru Jordi Alba
VIDEO

Dublă spectaculosă pentru Lionel Messi pentru Inter Miami. Golul 600 pentru Luis Suarez. Seară de vis şi pentru Jordi Alba

Dan Roșu Publicat: 12 octombrie 2025, 8:17

Comentarii
Dublă spectaculosă pentru Lionel Messi pentru Inter Miami. Golul 600 pentru Luis Suarez. Seară de vis şi pentru Jordi Alba

Lionel Messi şi Luis Suarez - Profimedia Images

Lionel Messi, Luis Suarez şi Jordi Alba continuă să se distreze la Inter Miami. Echipa lor s-a impus cu 4-0 în faţa lui Atlanta United, în Major League Soccer, fiind pe locul 3, după 33 de meciuri disputat.

Messi a făcut iar show, iar argentinianul a reuşit o dublă şi a dat şi un assist. Leo a deschis tabela cu o execuţie perfectă şi a dus scorul la 4-0, cu un şut în diagonală din 6 metri.

Lionel Messi, încă o dublă pentru Inter Miami

După reuşitele din meciul cu Atlanta United, Lionel Messi a ajuns la 886 de goluri marcate în carieră. De asemenea, el şi-a trecut în cont şi nu mai puţin de 396 de pase decisive.

După golul de 1-0 reuşit de Lionel Messi, imagini inedite au fost surprinse pe stadion, acolo unde Otamendi, Lo Celso, De Paul şi Paredes, colegii săi de la naţională, au sărbătorit reuşita cum se cuvine.

Luis Suarez, golul 600 al carierei

Seara a fost una magică şi pentru Luis Suarez. El a dus scorul la 2-0 cu golul 600 marcat de uruguayan în carieră. Ajuns la 38 de ani, el are 198 de goluri pentru Barcelona, 111 pentru Ajax, 82 pentru Liverpool, 69 pentru Uruguay şi 42 pentru Inter Miami.

Assistul lui Lionel Messi l-a găsit la finalizare pe fostul său coleg de la Barcelona, Jordi Alba, care l-a învins pe portarul oaspeţilor cu un lob de efect.

Pentru fundaşul de 36 de ani cotat la 1.5 milioane de euro, acesta a fost al şaptelea gol al sezonului.

 

Comentarii


