Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia - Albania a stârnit controverse uriaşe: "UEFA şochează" - Antena Sport

Istvan Kovacs a fost delegat la meciul dintre Serbia şi Albania, din preliminariile World Cup 2026. Aceasta va fi prima partidă pe care o va conduce arbitrul din Carei după FCSB – Universitatea Craiova, acolo unde a avut nevoie de trei ori de intervenţia VAR.
Acum, UEFA l-a delegat la unul dintre cele mai tari dueluri din această săptămână al pauzei internaţionale. Serbia – Albania este considerat un meci de mare risc, ţinând cont de tensiunile dintre sârbi şi kosovari, iar forul european i-a încredinţat românului misiunea de a duce la bun sfârşit această partidă.
Albanezii, nemulţumiţi de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia: “Originar din ţara care urăşte Kosovo”
Albanezii nu au primit deloc bine această veste. Aceştia susţin că românul nu este potrivit pentru a conduce această partidă deoarece vine dintr-o ţară care urăşte Kosovo.
Mai mult, albanezii au mari semne de întrebare mai ales după ce presa din Serbia ar fi aplaudat decizia UEFA de a-l trimite pe arbitrul care a condus finala Champions League din sezonul trecut:
“UEFA șochează cu arbitrul de la Serbia – Albania. Arbitrul central va fi Istvan Kovacs, originar din țara care urăște Kosovo, România. Asistenții săi vor fi tot din România, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi românul Horațiu Feșnic.
Numele arbitrului care va oficia meciul Serbia – Albania, Istvan Kovacs, a fost făcut public recent. Ceea ce a stârnit cea mai mare surpriză este faptul că acesta e pe placul presei sârbe”, au scris albanezii de la newsport.al.
Albania şi Serbia fac parte din grupa K a preliminariilor World Cup 2026. Albanezii se află pe locul 2, cu 8 puncte, în timp ce Serbia, care are un meci mai puţin disputat, se află pe locul 3, cu 7 puncte. Anglia este lider în această grupă, cu 15 puncte.
