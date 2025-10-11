Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final - Antena Sport

Cosmin Olăroiu s-a apropiat extrem de mult de calificarea la Cupa Mondială din 2026. Naționala pe care o conduce românul, Emiratele Arabe Unite, s-a impus într-un meci din preliminarii contra Omanului cu scorul de 2-1, în cadrul unei grupe din care mai face parte și Qatar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olăroiu și elevii săi mai au nevoie de minim un egal în fața gazdei turneului final din 2022 pentru a-și asigura în mod cert “biletele” pentru World Cup 2026, turneu transmis în exclusivitate în Universul Antena. Victoria EAU în fața Omanului a venit pe final, după ce adversarii jucătorilor lui “Oli” au condus în meci timp de peste o oră.

Cosmin Olăroiu, la un egal distanță de Cupa Mondială

Aflată într-o fază superioară a preliminariilor din Asia pentru Cupa Mondială, Emiratele Arabe Unite se află într-o grupă de trei alături de Oman și Qatar, în care se joacă un singur meci între fiecare națională. În primul meci, naționala lui Olăroiu a stat pe bară, iar celelalte două echipe au remizat, un rezultat perfect pentru antrenorul de 56 de ani.

În al doilea meci, Emiratele Arabe Unite au întâlnit-o pe Oman, iar echipa românului s-a văzut condusă din minutul 12, după un autogol. Naționala lui Olăroiu părea că se va fi out din lupta pentru primul loc din grupă, cel care trimite la Mondial, însă jucătorii din Golf au avut o tresărire de orgoliu.

În minutul 77, EAU au restabilit egalitatea, iar în minutul 83 au marcat golul care a asigurat victoria, scor 2-1. Astfel, Oman și-a jucat cele două meciuri și nu mai are nicio șansă la a veni pe primul loc, în timp ce Emiratele Arabe Unite mai au meciul contra Qatarului, care are un punct.