Ilie Dumitrescu, calcule de calificare: "Avem mari șanse să mergem de pe poziția a doua" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a făcut în exclusivitatea pentru Antena 1 radiografia ultimelor meciuri pe care România le mai are de disputat. El crede că ne păstrăm şanse de calificare şi speră ca tricolorii să facă un meci mare cu Austria.

“Este un meci extrem de important, vital din punctul meu de vedere pentru a mai ocupa locul 2 în grupă, foarte greu pentru prima poziție. În schimb, este extrem de important ca nucleul să joace la un nivel foarte bun, să putem să trecem de meciul ăsta.

Austria e o echipă solidă, agresivă, cu mare experiență. Vorbim de jucători care activează în Bundesliga. Am văzut-o în primul meci de la Viena, cunoaștem foarte bine adversarul. Este o echipă care are lucrurile foarte bine puse la punct din punct de vedere al pressing-ului în terenul nostru. Atacă foarte bine spațiile, are un joc foarte bun între linii. Să vedem ce abordare va fi la București. Eu am încredere că jucătorii noștri se vor mobiliza. Vor avea o determinare la cel mai înalt nivel. Eu zic că putem să scoatem un rezultat pozitiv”, a declarat Ilie Dumitrescu.

“La baraj suntem, pentru că am terminat pe prima poziție în Liga Națiunilor. Ar fi mai bine să mergem la baraj de pe poziția a doua. Sunt 3 meciuri, trebuie să câștigăm cele 3 meciuri, dacă am câștigat cele 3 meciuri avem mari șanse să mergem de pe poziția a doua”, a conchis Ilie Dumitrescu.