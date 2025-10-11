"Ah, nu sunt frați?". Moment de confuzie al unui jucător austriac înainte de duelul cu România - Antena Sport

Închide meniul
Antena
“Ah, nu sunt frați?”. Moment de confuzie al unui jucător austriac înainte de duelul cu România

Andrei Nicolae Publicat: 11 octombrie 2025, 23:09

Nicolas Seiwald, jucătorul Austriei, în timpul unui interviu / Antena Sport

Nicolas Seiwald, jucătorul din lotul Austriei pentru meciul cu România, a avut un moment de confuzie la conferința de presă premergătoare partidei contra “tricolorilor”. Mijlocașul care evoluează la RB Leipzig și-a adus aminte de meciul jucat pe teren propriu contra elevilor lui Mircea Lucescu și a vorbit despre câțiva jucători pe care îi apreciază.

Seiwald l-a numit pe căpitanul naționalei, Nicolae Stanciu, care nu e prezent în lot din cauza unei accidentări, după care a vorbit și despre Răzvan și Marius Marin. Fotbalistul de 24 de ani nu le-a oferit prenumele celor doi, referindu-se la ei drept “frații Marin”.

Seiwald a aflat că Răzvan și Marius Marin nu sunt frați

Paul Zaharia, translatorul prezent la conferința Austriei, a sesizat gafa nevinovată făcută de Seiwald și a ținut să îi transmită că Răzvan și Marius Marin nu doar că nu sunt frați, dar nu au niciun grad de rudenie.

La primul meci, de la Viena, mi-a plăcut Stanciu, dar am înțeles că e accidentat acum. Îmi plac și frații Marin, la mijlocul terenului. (n.r. i se spune că nu sunt rude) Ah, nu sunt frați?“, a spus Seiwald la conferința de presă.

România – Austria se vede duminică de la ora 21:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

