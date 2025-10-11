"Ah, nu sunt frați?". Moment de confuzie al unui jucător austriac înainte de duelul cu România - Antena Sport

Nicolas Seiwald, jucătorul din lotul Austriei pentru meciul cu România, a avut un moment de confuzie la conferința de presă premergătoare partidei contra “tricolorilor”. Mijlocașul care evoluează la RB Leipzig și-a adus aminte de meciul jucat pe teren propriu contra elevilor lui Mircea Lucescu și a vorbit despre câțiva jucători pe care îi apreciază.
Seiwald l-a numit pe căpitanul naționalei, Nicolae Stanciu, care nu e prezent în lot din cauza unei accidentări, după care a vorbit și despre Răzvan și Marius Marin. Fotbalistul de 24 de ani nu le-a oferit prenumele celor doi, referindu-se la ei drept “frații Marin”.
Seiwald a aflat că Răzvan și Marius Marin nu sunt frați
Paul Zaharia, translatorul prezent la conferința Austriei, a sesizat gafa nevinovată făcută de Seiwald și a ținut să îi transmită că Răzvan și Marius Marin nu doar că nu sunt frați, dar nu au niciun grad de rudenie.
“La primul meci, de la Viena, mi-a plăcut Stanciu, dar am înțeles că e accidentat acum. Îmi plac și frații Marin, la mijlocul terenului. (n.r. i se spune că nu sunt rude) Ah, nu sunt frați?“, a spus Seiwald la conferința de presă.
România – Austria se vede duminică de la ora 21:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY.
- Victorii pentru Spania, Italia și Portugalia în preliminariile World Cup. Istvan Kovacs i-a purtat ghinion Serbiei
- Pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Recordul fabulos stabilit de Erling Haaland, după tripla din meciul cu Israel
- Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final
- Apariție surprinzătoare a lui Ralf Rangnick, la conferința de presă premergătoare meciului cu România
- “E România îndeajuns de puternică să fie la Mondial?”. Răspunsul dat de Ralf Rangnick înainte de meci