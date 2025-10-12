Gol în memoria lui Diogo Jota. Gestul lui Ruben Neves după ce a fost eroul Portugaliei în preliminarii - Antena Sport

Închide meniul
Gol în memoria lui Diogo Jota. Gestul lui Ruben Neves după ce a fost eroul Portugaliei în preliminarii

Andrei Nicolae Publicat: 12 octombrie 2025, 9:15

Ruben Neves, după golul marcat în Portugalia - Irlanda / Profimedia

Ruben Neves a fost salvatorul Portugaliei în partida din preliminariile pentru Cupa Mondială dintre lusitani și Irlanda. În primul minut de prelungiri, mijlocașul de la Al-Hilal a înscris unicul gol al confruntării cu o lovitură de cap, după care i-a dedicat golul regretatului Diogo Jota, decedat într-un accident de mașină pe 3 iulie.

Fotbalistul de 28 de ani și-a celebrat reușita apelând la mai multe gesturi prin să aducă aminte de fostul jucător de la Liverpool. În urma reușitei sale, Portugalia și-a păstrat parcursul perfect din prelimariile pentru World Cup 2026, turneu final care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Ce a spus Ruben Neves după golul marcat în Portugalia – Irlanda

Naționala lui Roberto Martinez părea că va remiza contra Irlandei pe Jose Alvalade, mai ales după ce și Cristiano Ronaldo a ratat de la punctul cu var pe final. Salvarea a venit de la Neves, care l-a învins pe Kelleher cu o lovitură de cap.

Imediat după ce a marcat, mijlocașul a sărutat numărul de pe tricou, și anume 21, pe care l-a preluat după moartea lui Diogo Jota. Prin prisma prieteniei dintre cei doi, Neves a fost cel ales de la națională să reprezinte numărul pe care l-a purtat fostul fotbalist al lui Liverpool.

Pe lângă acest gest, jucătorul lui Al-Hilal a ridicat mâinile către cer și și-a dezvăluit și tatuajul de pe picior care îi înfățișează pe el și Jota. După meci, un jurnalist l-a întrebat pe Neves dacă golul său a fost scris în stele, iar răspunsul său a fost următorul:

Cred că da, primul meu gol la națională, cu acest număr, nu putea fi mai bine. El (n.r. Roberto Martinez) ne-a spus că fiecare dintre noi vom moșteni puțin din cine a fost Diogo, iar astăzi a fost una dintre acele zile“, a spus Neves, potrivit dailymail.co.uk.

În Grupa F de calificări pentru Cupa Mondială, Portugalia are maximum de puncte după trei etape, fiind urmată de Ungaria, care are patru puncte.

