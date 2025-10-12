Gol în memoria lui Diogo Jota. Gestul lui Ruben Neves după ce a fost eroul Portugaliei în preliminarii - Antena Sport

Ruben Neves a fost salvatorul Portugaliei în partida din preliminariile pentru Cupa Mondială dintre lusitani și Irlanda. În primul minut de prelungiri, mijlocașul de la Al-Hilal a înscris unicul gol al confruntării cu o lovitură de cap, după care i-a dedicat golul regretatului Diogo Jota, decedat într-un accident de mașină pe 3 iulie.
Fotbalistul de 28 de ani și-a celebrat reușita apelând la mai multe gesturi prin să aducă aminte de fostul jucător de la Liverpool. În urma reușitei sale, Portugalia și-a păstrat parcursul perfect din prelimariile pentru World Cup 2026, turneu final care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Ce a spus Ruben Neves după golul marcat în Portugalia – Irlanda
Naționala lui Roberto Martinez părea că va remiza contra Irlandei pe Jose Alvalade, mai ales după ce și Cristiano Ronaldo a ratat de la punctul cu var pe final. Salvarea a venit de la Neves, care l-a învins pe Kelleher cu o lovitură de cap.
Imediat după ce a marcat, mijlocașul a sărutat numărul de pe tricou, și anume 21, pe care l-a preluat după moartea lui Diogo Jota. Prin prisma prieteniei dintre cei doi, Neves a fost cel ales de la națională să reprezinte numărul pe care l-a purtat fostul fotbalist al lui Liverpool.
Pe lângă acest gest, jucătorul lui Al-Hilal a ridicat mâinile către cer și și-a dezvăluit și tatuajul de pe picior care îi înfățișează pe el și Jota. După meci, un jurnalist l-a întrebat pe Neves dacă golul său a fost scris în stele, iar răspunsul său a fost următorul:
“Cred că da, primul meu gol la națională, cu acest număr, nu putea fi mai bine. El (n.r. Roberto Martinez) ne-a spus că fiecare dintre noi vom moșteni puțin din cine a fost Diogo, iar astăzi a fost una dintre acele zile“, a spus Neves, potrivit dailymail.co.uk.
Ruben Neves’ first goal for Portugal came in the 91st minute against Ireland, to win the game.
He celebrated by pointing to the sky and pulling down his sock to show his Diogo Jota tattoo ❤️ pic.twitter.com/d1btYcSX6y
— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 11, 2025
În Grupa F de calificări pentru Cupa Mondială, Portugalia are maximum de puncte după trei etape, fiind urmată de Ungaria, care are patru puncte.
