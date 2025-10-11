România - Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Tricolorii, ultima şansă la primul loc în preliminarii - Antena Sport

Meciul România – Austria e în direct duminică, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida va fi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Tricolorii vin după o victorie de moral în amicalul cu Moldova, în care s-au impus cu 2-1. Victoria cu Austria este obligatorie pentru ca naţionala să mai păstreze şanse matematice la primul loc în grupa H de calificare la World Cup 2026, turneu care se vede exclusiv în Universul Antena.
România – Austria LIVE VIDEO
Știrea inițială
Adversara României, Austria, e lider în grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Naţionala lui Ralf Rangnick a câştigat toate cele 5 partide disputate în grupa H, învingându-le şi pe principalele contracandidate la primul loc, Bosnia şi România.
România a avut mai multe sincope în campania de până acum de calificare la Campionatul Mondial. A început cu o înfrângere acasă, cu Bosnia, scor 0-1, apoi a învins în deplasare San Marino, cu 5-1. A urmat înfrângerea din Austria, când trupa lui Ralf Rangnick s-a impus cu 2-1. Golul tricolorilor a fost marcat în prelungiri de Florin Tănase. După înfrângerea cu Austria am reuşit să batem Cipru acasă, cu 2-0, dar în deplasarea din Cipru am făcut doar 2-2, după ce am condus cu 2-0.
Selecţionerul Mircea Lucescu a mărturisit că a vrut atunci să demisioneze, dar în urma unei discuţii cu conducerea FRF a decis să rămână în continuare pe banca naţionalei. “Il Luce” a declarat că ar putea demisiona şi după meciul cu Austria, în funcţie de rezultatul partidei.
“Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție.
Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a declarat Mircea Lucescu la conferinţa de presă de după amicalul România – Moldova 2-1.
Mircea Lucescu cere inteligenţă de la tricolori înaintea duelului cu liderul grupei
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat înaintea meciului “de foc” cu Austria că aşteaptă inteligenţă de la jucătorii naţionalei.
“Sper să avem o echipă care o să joace cu multă inteligenţă. Nu e vorba de montat, e vorba de minte, de inteligenţă. E vorba de cunoaşterea a ceea ce trebuie să facă în teren. Întâlnim o echipă care a bătut Olanda, Franţa, au pierdut întâmplător cu Turcia. E o echipă agresivă, cum a fost şi Cipru.
Nu e în spiritul nostru, nu e stilul nostru, dar cu inteligenţă putem ajunge la asta”, a spus Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.
Florin Tănase mizează pe ambiţia tricolorilor şi pe dorinţa lor de revanşă, după înfrângerea din Austria. Tănase a înscris atunci şi speră să o facă şi la meciul de duminică, de pe Arena Naţională.
“(n.r: Care e atuul României?) Dăruirea, vrem să ne luăm revanşa. Avem calitate, putem să facem un joc combinativ, ofensiv”, a declarat Florin Tănase în exclusivitate pentru AntenaSport.
Cum arată clasamentul în grupa H înainte de România – Austria
1. Austria – 15 puncte (5 meciuri)
2. Bosnia – 13 puncte (6 meciuri)
3. România – 7 puncte (5 meciuri)
4. Cipru – 6 puncte (6 meciuri)
5. San Marino – 0 puncte (6 meciuri)
Programul din grupa României de calificare la Campionatul Mondial din 2026
9 octombrie 2025
ROMÂNIA – Moldova 2-1, amical
Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
Austria – San Marino 10-0
12 octombrie 2025
San Marino – Cipru, ora 16:00
ROMÂNIA – Austria, ora 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY
15 noiembrie 2025
Cipru – Austria, ora 19:00
Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA, ora 21:45
18 noiembrie 2025
Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45
ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45
Rezultatele înregistrate până acum în grupa H de calificare la World Cup 2026:
21 martie 2025
Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1
24 martie 2025
Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
San Marino – ROMÂNIA 1-5
7 iunie 2025
Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
Austria – ROMÂNIA 2-1
10 iunie 2025
ROMÂNIA – Cipru 2-0
San Marino – Austria 0-4
6 septembrie 2025
San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
Austria – Cipru 1-0
9 septembrie 2025
Cipru – ROMÂNIA 2-2
Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
