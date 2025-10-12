Ralf Rangnick nu vrea să o ia pe urmele lui Mircea Lucescu. Ce a spus selcționerul înainte de România - Ausria - Antena Sport

Închide meniul
Ralf Rangnick nu vrea să o ia pe urmele lui Mircea Lucescu. Ce a spus selcționerul înainte de România – Ausria

Andrei Nicolae Publicat: 12 octombrie 2025, 8:37

Ralf Rangnick, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Ralf Rangnick a susținut sâmbătă seara conferința de presă premergătoare partidei dintre Austria și România din preliminariile pentru Cupa Mondială. În cadrul evenimentului, selecționerul de 67 de ani a primit o întrebare interesantă, și anume dacă se vede antrenor la 80 de ani, asemenea omologului său de pe cealaltă bancă, Mircea Lucescu.

Omul care îi pregătește pe austrieci a declarat că nu își va practica meseria până la vârsta respectivă, după care a transmis un mesaj de luptă înainte de duelul care va avea loc pe Arena Națională. Duelul dintre România și Austria se va disputa astăzi de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ralf Rangnick, fără menajamente înainte de România – Austria

O întrebare care l-a lăsat consternat pe Rangnick a fost legată de posibilitatea oferirii unui “cadou” pentru Mircea Lucescu și elevii săi. În acest sens, selecționerul liderului Grupei H a vrut să clarifice pentru ce a venit alături de naționala sa la București: pentru a obține cele trei puncte.

(n.r. Vă vedeți antrenând până la 80 de ani ca Mircea Lucescu?) Nu. (n.r. Dacă îi face cadou o victorie lui Mircea Lucescu?) Plec de la premisa că întrebarea nu a fost una serioasă. Știm de ce am venit aici.

Noi vrem să ne calificăm la Mondial. Am văzut în meciul de la Viena cât de bună e România. Cu tot respectul pentru Mircea Lucescu, noi am venit aici să jucăm și să câștigăm“, a spus selecționerul adversarei României la conferința de presă.

Înainte de meciul de pe cel mai mare stadion din țară, Austria are 15 puncte și cinci meciuri jucate, în timp ce România are tot atâtea partide, dar doar șapte puncte. Între cele două naționale se află Bosnia și Herțegovina, care are 13 puncte în șase meciuri.

Comentarii


1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 5 Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia – Albania a stârnit controverse uriaşe: “UEFA şochează” 6 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
