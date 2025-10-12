Ralf Rangnick nu vrea să o ia pe urmele lui Mircea Lucescu. Ce a spus selcționerul înainte de România - Ausria - Antena Sport

Ralf Rangnick a susținut sâmbătă seara conferința de presă premergătoare partidei dintre Austria și România din preliminariile pentru Cupa Mondială. În cadrul evenimentului, selecționerul de 67 de ani a primit o întrebare interesantă, și anume dacă se vede antrenor la 80 de ani, asemenea omologului său de pe cealaltă bancă, Mircea Lucescu.
Omul care îi pregătește pe austrieci a declarat că nu își va practica meseria până la vârsta respectivă, după care a transmis un mesaj de luptă înainte de duelul care va avea loc pe Arena Națională. Duelul dintre România și Austria se va disputa astăzi de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Ralf Rangnick, fără menajamente înainte de România – Austria
O întrebare care l-a lăsat consternat pe Rangnick a fost legată de posibilitatea oferirii unui “cadou” pentru Mircea Lucescu și elevii săi. În acest sens, selecționerul liderului Grupei H a vrut să clarifice pentru ce a venit alături de naționala sa la București: pentru a obține cele trei puncte.
“(n.r. Vă vedeți antrenând până la 80 de ani ca Mircea Lucescu?) Nu. (n.r. Dacă îi face cadou o victorie lui Mircea Lucescu?) Plec de la premisa că întrebarea nu a fost una serioasă. Știm de ce am venit aici.
Noi vrem să ne calificăm la Mondial. Am văzut în meciul de la Viena cât de bună e România. Cu tot respectul pentru Mircea Lucescu, noi am venit aici să jucăm și să câștigăm“, a spus selecționerul adversarei României la conferința de presă.
Înainte de meciul de pe cel mai mare stadion din țară, Austria are 15 puncte și cinci meciuri jucate, în timp ce România are tot atâtea partide, dar doar șapte puncte. Între cele două naționale se află Bosnia și Herțegovina, care are 13 puncte în șase meciuri.
- Misiune şi mai grea pentru România în faţa Austriei! Anunţul făcut înaintea meciului
- “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
- Selecționerul Serbiei și-a dat demisia după meciul pierdut cu Istvan Kovacs la centru: “Nu mă așteptam la asta”
- Oamenii au ieşit pe străzile din Emirate după victoria uriaşă a lui Cosmin Olăroiu! “Fanii te iubesc, coach!”
- Gol în memoria lui Diogo Jota. Gestul lui Ruben Neves după ce a fost eroul Portugaliei în preliminarii