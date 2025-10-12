Ralf Rangnick nu vrea să o ia pe urmele lui Mircea Lucescu. Ce a spus selcționerul înainte de România - Ausria - Antena Sport

Ralf Rangnick a susținut sâmbătă seara conferința de presă premergătoare partidei dintre Austria și România din preliminariile pentru Cupa Mondială. În cadrul evenimentului, selecționerul de 67 de ani a primit o întrebare interesantă, și anume dacă se vede antrenor la 80 de ani, asemenea omologului său de pe cealaltă bancă, Mircea Lucescu.

Omul care îi pregătește pe austrieci a declarat că nu își va practica meseria până la vârsta respectivă, după care a transmis un mesaj de luptă înainte de duelul care va avea loc pe Arena Națională. Duelul dintre România și Austria se va disputa astăzi de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ralf Rangnick, fără menajamente înainte de România – Austria

O întrebare care l-a lăsat consternat pe Rangnick a fost legată de posibilitatea oferirii unui “cadou” pentru Mircea Lucescu și elevii săi. În acest sens, selecționerul liderului Grupei H a vrut să clarifice pentru ce a venit alături de naționala sa la București: pentru a obține cele trei puncte.

“(n.r. Vă vedeți antrenând până la 80 de ani ca Mircea Lucescu?) Nu. (n.r. Dacă îi face cadou o victorie lui Mircea Lucescu?) Plec de la premisa că întrebarea nu a fost una serioasă. Știm de ce am venit aici.

Noi vrem să ne calificăm la Mondial. Am văzut în meciul de la Viena cât de bună e România. Cu tot respectul pentru Mircea Lucescu, noi am venit aici să jucăm și să câștigăm“, a spus selecționerul adversarei României la conferința de presă.