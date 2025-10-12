Oamenii au ieşit pe străzile din Emirate după victoria uriaşă a lui Cosmin Olăroiu! "Fanii te iubesc, coach!" - Antena Sport

Selecţionata Emiratelor Arabe Unite e la un singur egal de calificarea la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Cosmin Olăroiu a scos oamenii în stradă, după victoria cu 2-1 cu Oman, din calificări.
A fost petrecere în toată regula pe străzile din Emirate, în timp ce jucătorii au sărbătorit victoria alături de fanii prezenţi pe stadionul Thani bin Jassim, din Qatar.
شكراً منتخبنا .. جبرتوا بخاطرهم.. و يا رب نختمها ب #حلم_وطن
#الامارات_عمان pic.twitter.com/Prx2GOHEy9
— محمد الجابري (@mhmdaljaberi) October 11, 2025
Cosmin Olăroiu i-a scos pe fanii EAU pe străzi
Pentru a ajunge la World Cup 2026, Olăroiu şi EAU au avut nevoie de cel puţin un egal cu Qatar, în ultimul meci al grupei de calificare. Ar fi a doua prezenţă la un turneu final Mondial, după cea din 1990.
جماهير الإمارات تحتفل بالفوز على عُمان في شوارع الدوحة#حلم_وطن#دبي_الرياضية#الأبيض pic.twitter.com/IM6fq31GaZ
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 11, 2025
“Vreau să mulțumesc fanilor, suportul lor a fost un factor cheie pentru această victorie. Am fost forțat să fac schimbări, trebuia să dau un mesaj echipei. Erau un pic afectați după golul primit, ceva panică. Oman este o echipă greu de deschis”, a fost reacţia de după meci a lui Oli.
Jurnalistul care i-a luat interviul lui Olăroiu a oferit un final care spune totul despre felul în care e privit românul în Emirate. “Nu îi putem condamna pe fanii EAU pentru că vă iubesc! Vă mulţumit!”.
Emiratele Arabe Unite – Oman 2-1
Cosmin Olăroiu s-a apropiat extrem de mult de calificarea la Cupa Mondială din 2026. Naționala pe care o conduce românul, Emiratele Arabe Unite, s-a impus într-un meci din preliminarii contra Omanului cu scorul de 2-1, în cadrul unei grupe din care mai face parte și Qatar.
În al doilea meci, Emiratele Arabe Unite au întâlnit-o pe Oman, iar echipa românului s-a văzut condusă din minutul 12, după un autogol. Naționala lui Olăroiu părea că se va fi out din lupta pentru primul loc din grupă, cel care trimite la Mondial, însă jucătorii din Golf au avut o revenire spectaculoasă pe final.
În minutul 77, EAU au restabilit egalitatea, iar în minutul 83 au marcat golul care a asigurat victoria, scor 2-1. Astfel, Oman și-a jucat cele două meciuri și nu mai are nicio șansă la a veni pe primul loc, în timp ce Emiratele Arabe Unite mai au meciul contra Qatarului, care are un punct.
