Oamenii au ieşit pe străzile din Emirate după victoria uriaşă a lui Cosmin Olăroiu! "Fanii te iubesc, coach!" - Antena Sport

A fost petrecere în toată regula pe străzile din Emirate, în timp ce jucătorii au sărbătorit victoria alături de fanii prezenţi pe stadionul Thani bin Jassim, din Qatar.

Selecţionata Emiratelor Arabe Unite e la un singur egal de calificarea la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Cosmin Olăroiu a scos oamenii în stradă, după victoria cu 2-1 cu Oman , din calificări.

“Vreau să mulțumesc fanilor, suportul lor a fost un factor cheie pentru această victorie. Am fost forțat să fac schimbări, trebuia să dau un mesaj echipei. Erau un pic afectați după golul primit, ceva panică. Oman este o echipă greu de deschis”, a fost reacţia de după meci a lui Oli.

Jurnalistul care i-a luat interviul lui Olăroiu a oferit un final care spune totul despre felul în care e privit românul în Emirate. “Nu îi putem condamna pe fanii EAU pentru că vă iubesc! Vă mulţumit!”.

Emiratele Arabe Unite – Oman 2-1

