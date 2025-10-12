Oamenii au ieşit pe străzile din Emirate după victoria uriaşă a lui Cosmin Olăroiu! "Fanii te iubesc, coach!" - Antena Sport

Închide meniul
VIDEO

Oamenii au ieşit pe străzile din Emirate după victoria uriaşă a lui Cosmin Olăroiu! “Fanii te iubesc, coach!”

Dan Roșu Publicat: 12 octombrie 2025, 9:29

Fanii EAU sărbătoresc victoria cu Oman

Selecţionata Emiratelor Arabe Unite e la un singur egal de calificarea la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Cosmin Olăroiu a scos oamenii în stradă, după victoria cu 2-1 cu Oman, din calificări.

A fost petrecere în toată regula pe străzile din Emirate, în timp ce jucătorii au sărbătorit victoria alături de fanii prezenţi pe stadionul Thani bin Jassim, din Qatar.

Cosmin Olăroiu i-a scos pe fanii EAU pe străzi

Pentru a ajunge la World Cup 2026, Olăroiu şi EAU au avut nevoie de cel puţin un egal cu Qatar, în ultimul meci al grupei de calificare. Ar fi a doua prezenţă la un turneu final Mondial, după cea din 1990.

“Vreau să mulțumesc fanilor, suportul lor a fost un factor cheie pentru această victorie. Am fost forțat să fac schimbări, trebuia să dau un mesaj echipei. Erau un pic afectați după golul primit, ceva panică. Oman este o echipă greu de deschis”, a fost reacţia de după meci a lui Oli.

Jurnalistul care i-a luat interviul lui Olăroiu a oferit un final care spune totul despre felul în care e privit românul în Emirate. “Nu îi putem condamna pe fanii EAU pentru că vă iubesc! Vă mulţumit!”.

Emiratele Arabe Unite – Oman 2-1

Cosmin Olăroiu s-a apropiat extrem de mult de calificarea la Cupa Mondială din 2026. Naționala pe care o conduce românul, Emiratele Arabe Unite, s-a impus într-un meci din preliminarii contra Omanului cu scorul de 2-1, în cadrul unei grupe din care mai face parte și Qatar.

Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calculCu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
În al doilea meci, Emiratele Arabe Unite au întâlnit-o pe Oman, iar echipa românului s-a văzut condusă din minutul 12, după un autogol. Naționala lui Olăroiu părea că se va fi out din lupta pentru primul loc din grupă, cel care trimite la Mondial, însă jucătorii din Golf au avut o revenire spectaculoasă pe final.

În minutul 77, EAU au restabilit egalitatea, iar în minutul 83 au marcat golul care a asigurat victoria, scor 2-1. Astfel, Oman și-a jucat cele două meciuri și nu mai are nicio șansă la a veni pe primul loc, în timp ce Emiratele Arabe Unite mai au meciul contra Qatarului, care are un punct.

1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 5 Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia – Albania a stârnit controverse uriaşe: “UEFA şochează” 6 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
