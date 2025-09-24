„E posibil”. Verdictul lui Elias Charalambous după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei - Antena Sport

Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei. Ajax își va trimite scouterii la meciul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, iar cel monitorizat va fi atacantul român de 25 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elias Charalambous s-a declarat convins de faptul că mai mulți scouteri vor fi în tribunele arenei celor de la Go Ahead Eagles, la meciul din prima etapă a grupei de Europa League. Partida se va disputa joi, de la ora 19:45.

Verdictul lui Elias Charalambous după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei

Antrenorul cipriot al campioanei a recunoscut că s-ar bucura dacă Daniel Bîrligea ar prinde un transfer de top, la Ajax. Atacantul ar urma însă să înceapă meciul cu Go Ahead Eagles de pe banca de rezerve, Gigi Becali anunțând că Denis Alibec va fi titularizat.

„E normal ca la meciurile echipelor noastre să fie și scouteri. Jucând aici, în mijlocul Europei, e posibil să vină mulți. Bineînțeles că ne vom bucura dacă jucătorii noștri ar putea fi transferați la un nivel superior”, a declarat Elias Charalambous, înainte de Go Ahead Eagles – FCSB.

Daniel Bîrligea este cotat la suma de cinci milioane de euro și mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029. În acest sezon, atacantul a fost măcinat de o accidentare, bifând 11 meciuri, în toate competițiile. El a reușit să înscrie cinci goluri și a oferit și trei pase decisive.