„E posibil”. Verdictul lui Elias Charalambous după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei - Antena Sport

„E posibil”. Verdictul lui Elias Charalambous după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei

Publicat: 24 septembrie 2025, 22:07

Daniel Bîrligea, bucurie în timpul unui meci la FCSB/ Profimedia

Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei. Ajax își va trimite scouterii la meciul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, iar cel monitorizat va fi atacantul român de 25 de ani. 

Elias Charalambous s-a declarat convins de faptul că mai mulți scouteri vor fi în tribunele arenei celor de la Go Ahead Eagles, la meciul din prima etapă a grupei de Europa League. Partida se va disputa joi, de la ora 19:45. 

Antrenorul cipriot al campioanei a recunoscut că s-ar bucura dacă Daniel Bîrligea ar prinde un transfer de top, la Ajax. Atacantul ar urma însă să înceapă meciul cu Go Ahead Eagles de pe banca de rezerve, Gigi Becali anunțând că Denis Alibec va fi titularizat. 

E normal ca la meciurile echipelor noastre să fie și scouteri. Jucând aici, în mijlocul Europei, e posibil să vină mulți. Bineînțeles că ne vom bucura dacă jucătorii noștri ar putea fi transferați la un nivel superior”, a declarat Elias Charalambous, înainte de Go Ahead Eagles – FCSB.  

Daniel Bîrligea este cotat la suma de cinci milioane de euro și mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029. În acest sezon, atacantul a fost măcinat de o accidentare, bifând 11 meciuri, în toate competițiile. El a reușit să înscrie cinci goluri și a oferit și trei pase decisive. 

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Daniel Bîrligea 

Ajax îşi trimite oamenii să-l vadă pe Daniel Bîrligea, în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB din grupa principală a Europe League. Gigi Becali susţine că nu se desparte de golgheterul său decât dacă un alt club va plăti clauza de reziliere a fotbalistului. 

“Ei vor trimite scouteri, deci să-l băgăm să joace. Oricum o să joace o repriză, n-am nicio treabă. Să trimită, o să joace a doua repriză şi o să-l vadă. Suma lui corectă…nu este, are o clauză prea mică, îl pot lua la o sumă prea mică. 

Are 15 milioane de euro clauză de reziliere, ar fi incorect să-mi ia Ajaxul un jucător de 25 de milioane de euro. Dar lasă, mă las păcălit. Dacă dau 15 milioane de euro, îl vor lua, dacă plătesc clauza. Să le dea vreo două goluri…nu mă supăr”, a spus Becali, citat de fanatik.ro. 

1 VIDEOImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 2 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 3 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 4 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 5 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 6 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda
