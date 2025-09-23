Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar pentru 15 milioane de euro: "Are o clauză prea mică" - Antena Sport

Ajax îşi trimite oamenii să-l vadă pe Daniel Bîrligea, în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB din grupa principală a Europe League. Gigi Becali susţine că nu se desparte de golgheterul său decât dacă un alt club va plăti clauza de reziliere a fotbalistului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 25 de ani cotat la 5 milioane de euro a marcat 5 goluri şi a dat şi 3 pase decisive în cele 11 meciuri disputate în acest sezon, în care a suferit şi o accidentare.

Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar cu 15 milioane de euro

“Ei vor trimite scouteri, deci să-l băgăm să joace. Oricum o să joace o repriză, n-am nicio treabă. Să trimită, o să joace a doua repriză şi o să-l vadă. Suma lui corectă…nu este, are o clauză prea mică, îl pot lua la o sumă prea mică.

Are 15 milioane de euro clauză de reziliere, ar fi incorect să-mi ia Ajaxul un jucător de 25 de milioane de euro. Dar lasă, mă las păcălit. Dacă dau 15 milioane de euro, îl vor lua, dacă plătesc clauza. Să le dea vreo două goluri…nu mă supăr”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Ioan Andone, verdict dur în cazul lui Daniel Bîrligea

Pe de altă parte, Ioan Andone susţine că desele accidentări îi pot afecta radical cariera vârfului de 25 de ani. Ultima a venit înainte de dubla României cu Canada şi Cipru.