Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar pentru 15 milioane de euro: "Are o clauză prea mică" - Antena Sport

Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar pentru 15 milioane de euro: “Are o clauză prea mică”

Publicat: 23 septembrie 2025, 13:17 / Actualizat: 23 septembrie 2025, 14:33

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Hepta

Ajax îşi trimite oamenii să-l vadă pe Daniel Bîrligea, în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB din grupa principală a Europe League. Gigi Becali susţine că nu se desparte de golgheterul său decât dacă un alt club va plăti clauza de reziliere a fotbalistului.

Atacantul de 25 de ani cotat la 5 milioane de euro a marcat 5 goluri şi a dat şi 3 pase decisive în cele 11 meciuri disputate în acest sezon, în care a suferit şi o accidentare.

Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar cu 15 milioane de euro

“Ei vor trimite scouteri, deci să-l băgăm să joace. Oricum o să joace o repriză, n-am nicio treabă. Să trimită, o să joace a doua repriză şi o să-l vadă. Suma lui corectă…nu este, are o clauză prea mică, îl pot lua la o sumă prea mică.

Are 15 milioane de euro clauză de reziliere, ar fi incorect să-mi ia Ajaxul un jucător de 25 de milioane de euro. Dar lasă, mă las păcălit. Dacă dau 15 milioane de euro, îl vor lua, dacă plătesc clauza. Să le dea vreo două goluri…nu mă supăr”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Ioan Andone, verdict dur în cazul lui Daniel Bîrligea

Pe de altă parte, Ioan Andone susţine că desele accidentări îi pot afecta radical cariera vârfului de 25 de ani. Ultima a venit înainte de dubla României cu Canada şi Cipru.

“Daniel Bîrligea o să ajungă şi ăsta, joacă şi în naţională, numai să nu se accidenteze, cred că va fi un transfer mare, pentru că se caută atacanţi. (n.r. – De ce se tot accidentează? Are masa musculară foarte mare

Ţine de stretching, de alimentaţie, trebuie să vadă ce-i dăunează organismului, pentru că altfel, dacă doi ani de zile joci şi te tot “rupi”, poate să se termine cariera ta”, a spus Andone, în exclusivitate pentru Antena Sport.

