Echipa lui Leo Messi, urcată trei divizii din pix: „Alții luptă ani de zile pentru o promovare!” - Antena Sport

La 38 de ani, Leo Messi se pregătește pentru cariera de proprietar de club. Starul argentinian este deja implicat la două echipe din America de Sud.
Una dintre ele, Leones de Rosario, a stârnit controverse în Argentina, după ce Federația de la Buenos Aires (AFA) a decis să o promoveze trei divizii, printr-un decret.
Echipa lui Messi, promovată trei divizii printr-un decret al Federației!
Fondată în 2015 de familia Messi, Leones de Rosario juca, până acum câteva zile, într-o divizie regională din Rosario. Din 2026, clubul lui Messi va evolua în Primera C, al patrulea eșalon din Argentina. Practic, clubul al cărui președinte este fratele lui Leo Messi, Matías, a „ars” trei nivele doar printr-o decizie a Federației.
Numeroși jurnaliști și conducători de club din ligile inferioare din Argentina au contestat hotărârea. „Echipa lui Messi va urca trei categorii prin decret. Trece de la Liga B din Rosario la Primera C, fără niciun merit în afară de a fi prieten cu Tapia (n.r. – Claudio Tapia, președintele Federației)”, a scris jurnalistul Agustín Muzzu.
„Săracele echipe care luptă ani de zile pentru o promovare și acum văd această mizerie…”, a continuat jurnalistul argentinian.
Leo Messi e implicat și la un club din Uruguay
Leo Messi este cofondator și la clubul Deportivo LSM, din Uruguay. Argentinianul deține echipa din Ciudad de la Costa împreună cu fostul său coleg de la Barcelona, Luis Suárez.
Inițial, clubul a fost fondat de Luis Suárez, în 2021, și s-a numit, simplu, Deportivo LS. Scopul fostului vârf uruguayan era să găsească și să crească talente locale. Planul s-a schimbat în luna mai a acestui an, când Messi s-a alăturat proiectului și echipa a devenit Deportivo LSM.
La fel ca Leones de Rosario, și Deportivo LSM a intrat direct în circuitul profesionist din Uruguay, fără să treacă prin ligile de amatori. Clubul joacă acum în a patra ligă uruguayană.
