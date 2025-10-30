Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Echipa lui Leo Messi, urcată trei divizii din pix: „Alții luptă ani de zile pentru o promovare!” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa lui Leo Messi, urcată trei divizii din pix: „Alții luptă ani de zile pentru o promovare!”

Echipa lui Leo Messi, urcată trei divizii din pix: „Alții luptă ani de zile pentru o promovare!”

Ionuţ Axinescu Publicat: 30 octombrie 2025, 13:37

Comentarii
Echipa lui Leo Messi, urcată trei divizii din pix: Alții luptă ani de zile pentru o promovare!”

Lionel Messi/ Profimedia

La 38 de ani, Leo Messi se pregătește pentru cariera de proprietar de club. Starul argentinian este deja implicat la două echipe din America de Sud.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Una dintre ele, Leones de Rosario, a stârnit controverse în Argentina, după ce Federația de la Buenos Aires (AFA) a decis să o promoveze trei divizii, printr-un decret.

Echipa lui Messi, promovată trei divizii printr-un decret al Federației!

Fondată în 2015 de familia Messi, Leones de Rosario juca, până acum câteva zile, într-o divizie regională din Rosario. Din 2026, clubul lui Messi va evolua în Primera C, al patrulea eșalon din Argentina. Practic, clubul al cărui președinte este fratele lui Leo Messi, Matías, a „ars” trei nivele doar printr-o decizie a Federației.

Numeroși jurnaliști și conducători de club din ligile inferioare din Argentina au contestat hotărârea. „Echipa lui Messi va urca trei categorii prin decret. Trece de la Liga B din Rosario la Primera C, fără niciun merit în afară de a fi prieten cu Tapia (n.r. – Claudio Tapia, președintele Federației)”, a scris jurnalistul Agustín Muzzu.

„Săracele echipe care luptă ani de zile pentru o promovare și acum văd această mizerie…”, a continuat jurnalistul argentinian.

Reclamă
Reclamă

Leo Messi e implicat și la un club din Uruguay

Leo Messi este cofondator și la clubul Deportivo LSM, din Uruguay. Argentinianul deține echipa din Ciudad de la Costa împreună cu fostul său coleg de la Barcelona, Luis Suárez.

Inițial, clubul a fost fondat de Luis Suárez, în 2021, și s-a numit, simplu, Deportivo LS. Scopul fostului vârf uruguayan era să găsească și să crească talente locale. Planul s-a schimbat în luna mai a acestui an, când Messi s-a alăturat proiectului și echipa a devenit Deportivo LSM.

La fel ca Leones de Rosario, și Deportivo LSM a intrat direct în circuitul profesionist din Uruguay, fără să treacă prin ligile de amatori. Clubul joacă acum în a patra ligă uruguayană.

Țeapă de 3.000€. A comandat o monedă veche, dar a primit un "suvenir" care i-a tăiat cheful de cumpărăturiȚeapă de 3.000€. A comandat o monedă veche, dar a primit un "suvenir" care i-a tăiat cheful de cumpărături
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Observator
Câștiga enorm până când AI-ul i-a luat jobul. Meseria modestă, dar bănoasă pe care o învață acum
Operațiune sângeroasă în favelele din care provin Ronaldo, Adriano și Romario! Peste 130 de decese într-o singură zi
Fanatik.ro
Operațiune sângeroasă în favelele din care provin Ronaldo, Adriano și Romario! Peste 130 de decese într-o singură zi
15:50
Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Sigur că poate pleca şi la FCSB”
15:37
“Coşmarul” se apropie de final pentru Paul Pogba. E gata să joace primul meci după doi ani
15:23
“CFR sau FCSB în play-off?” Alexandru Musi a dat răspunsul înaintea confruntării lui Dinamo cu clujenii
15:19
Manny Pacquiao – Floyd Mayweather, o nouă luptă a “titanilor”! “Suntem în negocieri”
15:05
EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!”
14:41
“Terminaţi cu prostiile”. Adrian Mutu, reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Craiova: “Să fiţi mai calmi”
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 5 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 6 Revenire importantă la Rapid pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Titularul lui Costel Gâlcă s-a refăcut
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”