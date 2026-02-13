A fost avansat numele lui Victor Piţurcă pentru banca României: "Cred că s-ar băga" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Echipa naţională | A fost avansat numele lui Victor Piţurcă pentru banca României: “Cred că s-ar băga”

A fost avansat numele lui Victor Piţurcă pentru banca României: “Cred că s-ar băga”

Radu Constantin Publicat: 13 februarie 2026, 9:29

Dacă Mircea Lucescu se retrage înainte de barajul cu Turcia, iar Gică Hagi nu acceptă să preia naţionala, pe lista lui Răzvan Burleanu ar putea apărea un nume surpriză. Este vorba e Victor Piţurcă. Cine îl propune pentru banca naţionalei României? Eugen Neagoe, fostul lui colaborator, crede că Piţurcă ar accepta să preia naţioanal chiar şi într-un moment greu.

“Cred că s-ar băga, de ce să nu se bage? Are experiență și caracter puternic. Bine, ca să se bage trebuie să-l cheme cineva, dar Piți știe ce trebuie să facă. Eu îi doresc multă sănătate lui Mircea Lucescu și sper ca Federația să ia cea mai bună decizie. Va fi un baraj greu, am fost pe bancă la victoria contra Turciei, când a dat Gigu Grozav gol și am văzut ce atmosferă e la Istanbul. Antrenor atunci era chiar Victor Pițurcă”, a spus tehnicianul Petrolului pentru Pro Sport.

Piţurcă a reuşit să treacă de Turcia, scor 1-0, în preliminariile CM 2014. Unicul gol al meciului a fost marcat de Grozav, care a marcat în minutul 45. Turcii aveau şi atunci o echipă fabuloasă, din care făceau parte Mehmet Topal, Hamit Altıntop sau Arda Turan.

Victor Piţurcă a fost elecționerul României în trei mandate – 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014. Piți a calificat România la EURO 2000 și EURO 2008.

