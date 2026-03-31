Daniel Işvanca Publicat: 31 martie 2026, 20:45

A marcat după 2 ani și 8 zile! Jucătorul lui Dinamo a spart gheața în preliminariile pentru EURO 2027

Cadru din România U21 - San Marino U21 / Sportpictures

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României a făcut spectacol în partida cu San Marino, din preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Fără Costin Curelea pe bancă, suspendat, tricolorii și-au dominat adversara la Târgoviște.

Cei care au strălucit au fost jucătorii de la Dinamo București. Alexandru Musi a marcat o dublă în poarta ultimei clasate din grupă, în timp ce Adrian Mazilu a spart gheața după doi ani și opt zile.

Adrian Mazilu, gol după 2 ani și 8 zile

Adrian Mazilu a intrat în repriza a doua a partidei dintre România U21 și San Marino U21, iar fotbalistul lui Dinamo a avut nevoie de câteva minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor.

Jucătorul crescut de Gică Hagi a luat o acțiune pe cont propriu din banda dreaptă, a intrat în poziție centrală și l-a învins pe portarul advers cu un șut plasat de la aproximativ 20 de metri.

A fost primul gol izbutit de fotbalistul care este legitimat în prezent la Dinamo, după doi ani și opt zile de așteptare. Ultimul gol marcat de Mazilu a fost într-un meci al naționalei sub 19 ani, împotriva Germaniei, când a dat și o pasă de gol.

