A văzut lotul convocat de Mircea Lucescu și s-a convins, înainte de Turcia – România: „În ei va sta calificarea”

Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie. Gică Craioveanu a văzut alegerile selecționerului și a dat verdictul.
Fostul internațional consideră că cei doi jucători care vor putea face diferența pentru România la Istanbul sunt Valentin Mihăilă și Dennis Man.
„Baza acestei calificări va sta în Mihăilă și Dennis Man”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro.
„Tricolorii” sunt așteptați să se reunească încă de sâmbătă, la baza din Mogoșoaia. Dennis Man va ajunge luni, cu trei zile înaintea meciului, dat fiind faptul că PSV va avea meci de campionat duminică.
Naționala va pleca spre Istanbul miercuri dimineața, urmând să dispute un singur antrenament în Turcia. Partida se va disputa joi, de la ora 19:00 și va fi în format live text, pe as.ro.
Lotul României pentru meciul cu Turcia
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
