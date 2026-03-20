A văzut lotul convocat de Mircea Lucescu și s-a convins, înainte de Turcia – România: „În ei va sta calificarea”

Viviana Moraru Publicat: 20 martie 2026, 17:54

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei, la un meci / Sport Pictures

Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie. Gică Craioveanu a văzut alegerile selecționerului și a dat verdictul.

Fostul internațional consideră că cei doi jucători care vor putea face diferența pentru România la Istanbul sunt Valentin Mihăilă și Dennis Man.

Gică Craioveanu, verdict după ce a văzut lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

Gică Craioveanu este de părere că Dennis Man și Valentin Mihăilă vor fi jucătorii cheie pentru naționala lui Mircea Lucescu.

„Baza acestei calificări va sta în Mihăilă și Dennis Man”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro.

„Tricolorii” sunt așteptați să se reunească încă de sâmbătă, la baza din Mogoșoaia. Dennis Man va ajunge luni, cu trei zile înaintea meciului, dat fiind faptul că PSV va avea meci de campionat duminică.

Naționala va pleca spre Istanbul miercuri dimineața, urmând să dispute un singur antrenament în Turcia. Partida se va disputa joi, de la ora 19:00 și va fi în format live text, pe as.ro.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Citește și:
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Observator
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Cine a fost, de fapt, Chuck Norris și ce legături a avut cu lumea sportului. De 6 ori campion mondial, a inventat un stil propriu de karate
Fanatik.ro
Cine a fost, de fapt, Chuck Norris și ce legături a avut cu lumea sportului. De 6 ori campion mondial, a inventat un stil propriu de karate
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav