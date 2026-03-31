Adi Mutu s-a enervat când a văzut echipa de start a României: “Joacă, mă, cu Screciu! Bagă-l pe Dobre, dă-i și lui o șansă!”

Radu Constantin Publicat: 31 martie 2026, 21:26

Adi Mutu s-a enervat când a văzut echipa de start a României: Joacă, mă, cu Screciu! Bagă-l pe Dobre, dă-i și lui o șansă!

Partida dintre Slovacia şi România se va disputa azi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Acesta va fi ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu, însă “Il Luce” nu va sta pe banca “tricolorilor”.

Din echipa de start fac parte Radu – Raţiu, Drăguşin, Ghiţă, Bancu – Stanciu, Dragomir, Tănase – Man, Bîrligea, Baiaram. Când a văzut primul “11”, Adi Mutu a răbufnit. El crede că sunt jucători care merită şi ei o şansă, cum ar fi Alex Dobre sau Screciu.

“E un meci amical. Mă, dar de ce nu îi dai șanse și lui Dobre? Acum serios! Nu îi dai nicio șansă? E unul dintre cei mai buni campionat și este golgheterul SuperLigii, nu?

Nici într-un amical nu îl bagi titular? Îl bagi tot pe Man? Nu îl știm pe Man? De ce avem noi nevoie în momentul de față la echipa națională? De Man și de Bîrligea și de Mihăilă? Lasă-i să se ducă la echipa de club!

Bagă-l pe Dobre, dă-i și lui o șansă! Când vrei să îl vezi pe omul ăsta? Dă-i 90 de minute la meciul ăsta, să te convingi de el, sau să știe pe viitor Gică Hagi sau cine va fi selecționer dacă îl mai ia sau nu.

Tu îl bagi din nou pe Vlad Dragomir. Joacă, mă, cu Screciu! Eu cred că Screciu și Dobre puteau să ajute, pentru că restul sunt obosiți și demoralizați”, a declarat Adrian Mutu, pentru Digi Sport.

