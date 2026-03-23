Adrian Mutu a spus de la ce tricolor are cele mai mari așteptări în Turcia: „Are un tupeu înnăscut, în sânge”

Daniel Işvanca Publicat: 23 martie 2026, 16:11

Adrian Mutu a spus de la ce tricolor are cele mai mari așteptări în Turcia: Are un tupeu înnăscut, în sânge”

David Miculescu, Daniel Bîrligea și Florin Tănase / Sportpictures

Naționala de fotbal a României va disputa joi una dintre cele mai importante partide din istoria recentă, urmând să înfrunte Turcia în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta.

Adrian Mutu a prefațat confruntarea de la Istanbul și a transmis în ce tricolor își pune încrederea pentru ca gruparea antrenată de Mircea Lucescu să producă surpriza în ”Țara Semilunii”.

Daniel Bîrligea, asul din mânecă al lui Mircea Lucescu?

Turcia – România este programat pe data de 26 martie la Istanbul, iar tricolorii au nevoie de victorie pentru a fi cu un pas mai aproape de o calificare istorică la Campionatul Mondial, moment așteptat deja de 28 de ani.

Adrian Mutu a analizat disputa contra selecționatei antrenate de Vicenzo Montella și a precizat că are așteptări mari de la Daniel Bîrligea, fotbalistul celor de la FCSB.

„La fel ca voi, mizez pe ambiția faptului că, am fost până nu demult unul dintre ei, știu ce înseamnă meciuri la echipa națională, știu ce înseamnă baraje. Știu ce înseamnă responsabilitatea de a îmbrăca tricoul ăsta galben. Mă gândeam că în momentul ăsta, barajul ăsta pentru Campionatul Mondial trebuie să fie ceva care să îi motiveze foarte, foarte mult.

Să se pregătească în liniște, mental să fie pregătiți pentru o atmosferă ostilă. Și bineînțeles gata de luptă, să dea sută la sută. Trebuie să ducă meciul ăsta inteligent, să nu se arunce, după părerea mea. Să încerce să țină meciul, să se țină în viață cât mai mult. Nu se știe niciodată ce o să iasă. Probabil ne va aștepta un forcing ofensiv incredibil în primele minute, cu entuziasmul turcilor. Trebuie să rezistăm, să ducem meciul cât mai sus și poate. Cine știe, pe final dăm noi lovitura.

Sunt jucători care totuși au experiență internațională. Chiar dacă Bîrligea, să spunem, nu are așa de mare ca ceilalți care sunt acolo în teren. Și el are doi ani, dacă nu mă înșel, la echipa națională. Dar este un jucător care are un tupeu înnăscut, în sânge. Așa că nu îl impresionează și nu îl intimidează nimic. Ceilalți sunt cu state vechi la echipa națională și au experiență internațională. Eu cred că putem face lucruri”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.

