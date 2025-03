Alex Chipciu, înainte de România - Bosnia: "Atmosfera e fabuloasă! Avem jucători de calitate!" Ce a spus despre Mircea Lucescu - Antena Sport

Alexandru Chipciu a avut un discurs mobilizator înaintea debutului naţionalei României în preliminariile World Cup 2026. România – Bosnia va fi pe 21 martie, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Alex Chipciu, unul dintre veteranii din lotul convocat de Mircea Lucescu, a lăudat atmosfera de la echipa naţională. Chipciu a spus că România se poate bate de la egal la egal cu Austria pentru primul loc în grupă.

Alexandru Chipciu, discurs mobilizator înainte de România – Bosnia

„Veteranii? Mâ gândeam la veteranii de război. Nu simt nicio presiune în plus, ba din contră. Mi se pare că acum când eşti la vârsta asta vezi lucrurile mult mai aşezate. Eşti mai bucuros pentru tot ce se întâmpla ca grup decât performanţa ta personală.

O grupă echilibrată, chiar dacă ne-am bucurat că am picat cu Austria din prima urnă. Puteam să prindem şi balaur şi era greu să te califici de pe primul loc la Mondiale. Aş compara Austria cu Elveţia, iar băieţii au demonstrat în trecut că au putu fi mai buni decât Elveţia. Cam aşa văd eu lucrurile. Bosnia e o echipă apropiată de valoarea noastră şi va fi un meci greu. Chiar dacă am picat cu Austria din prima urnă, trebuie să fim ponderaţi. E o echipă agresivă şi sperăm să ieşim câştigători din grupa asta. Atmosfera este fabuloasă din ce am prins şi din selecţiile trecute. Avem şi calitate, jucătorii din faţă sunt de nivel fotbalistic foarte bun, avem fundaşi la echipe foarte mari din Europa. Avem un antrenor cu experienţă cum nu are nimeni în România.

Mereu a fost atmosfera ok la naţională, am prins generaţii în care era atmosfera era ok. Dar erau şi rivalităţi între jucătorii de la FCSB şi ceilalţi de la Dinamo, dar a fost ok atmosfera. Au mai fost stadioane pline, dar oamenii niciodată nu crezut cu adevărat că putem face rezultate bune”, a spus Alexandru Chipciu într-un interviu acordat pentru FRF.