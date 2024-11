Andrei Rațiu, replică fabuloasă la adresa lui Edon Zhegrova. Ce i-a spus „tricolorul” în timp ce kosovarii ieșeau de pe teren - Antena Sport

Meciul România – Kosovo, din penultima etapă a grupelor Ligii Națiunilor, a fost suspendat după minutul 90, când jucătorii kosovari au ieșit de pe teren. Partida s-a încheiat după mai bine de o oră, fără ca oaspeții să revină. UEFA ia o decizie în acest caz. Ce i-a spus Andrei Rațiu lui Edon Zhegrova, chiar înainte ca oaspeții să părăsească terenul

În timpul transmisiunii de la Antena 1 și din AntenaPLAY, Andrei Rațiu a fost surprins în momentul în care i s-a adresat lui Edon Zhegrova. Românul a îndemnat-o pe vedeta celor de la Lille să-și ducă planul până la bun sfârșit.

„If you want to go, go! (n.r. – Dacă vrei să pleci, pleacă)”, s-a putut citi pe buzele apărătorului lui Rayo.

Fundașul dreapta al României și-a încrucișat mâinile, indicând că fotbaliștii kosovari au pus capăt meciului cu câteva zeci de secunde înainte de fluierul final al arbitrului, în partida România – Kosovo.