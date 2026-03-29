Anunţul făcut de FRF după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia

Federaţia Română de Fotbal a venit cu primele informaţii după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în contonamentul României de la Mogoşoaia.
Selecţionerului de 80 de ani a avut probleme în timpul antrenamentului premergător plecării în Slovacia, unde România va evolua marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Anunţul făcut de FRF după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău
Dacă iniţial, oficialii s-au temut de un infarct al selecţionerului, se pare că, din fericire, nu a fost vorba de aşa ceva. Pentru investigaţii amănunţite, Lucescu va ajunge la Spitalul Universitar din Bucureşti.
“Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României.
În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.
În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.
În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.”, se arată pe frf.ro.
