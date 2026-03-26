Arda Guler, pasă de geniu în Turcia – România! Kadioglu a deschis scorul după un assist superb al vedetei de la Real Madrid

Turcia a deschis scorul în minutul 53 al meciului cu România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Partida se joacă la Istanbul, pe stadionul lui Besiktas, cu peste 40.000 de spectatori în tribune.

După o primă repriză fără goluri la Istanbul, turcii au reuşit să înscrie. Kadioglu de la Brighton l-a învins pe Ionuţ Radu, după ce a fost angajat superb de Arda Guler.

În minutul 53, vedeta celor de la Real Madrid l-a găsit perfect pe Kadioglu. Jucătorul lui Brighton a profitat de un spaţiu lăsat liber în centrul apărării României. A preluat superb, după care l-a învins pe Ionuţ Radu cu un şut din interiorul careului. Acesta este al treilea gol marcat de fundaşul stânga cotat la 30 de milioane de euro la echipa naţională.

Echipa care va câştiga această partidă va disputa finala play-off-ului pe 31 martie, împotriva câştigătoarei duelului dintre Slovacia şi Kosovo. Învingătoarea de marţi seară va merge la World Cup în grupa D, alături de Statele Unite, Australia şi Paraguay.

Echipele de start în Turcia – România: