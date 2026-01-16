Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Avem şanse mari" Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Avem şanse mari” Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu
EXCLUSIV

“Avem şanse mari” Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu

Bogdan Stănescu Publicat: 16 ianuarie 2026, 18:56

Comentarii
Avem şanse mari Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu

Ionel Dănciulescu, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Ionel Dănciulescu (49 de ani) e de părere că România are şanse mari să treacă de Turcia înainte de barajul tricolorilor cu naţionala pregătită de Vincenzo Montella.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dănciulescu mizează pe experienţa selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), ce a pregătit în trecut şi naţionala Turciei.

Ionel Dănciulescu mizează pe Mircea Lucescu în barajul României cu Turcia: “Cunoaşte foarte bine fotbalul de acolo”

“Într-un meci se poate întâmpla orice. Dacă vom avea atitudinea şi evoluţia pe care le-am avut împotriva Austriei la Bucureşti, avem şanse mari.

(n.r: despre selecţionerul Mircea Lucescu) Cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia. Mulţi dintre jucători sunt promovaţi de domnul Mircea Lucescu.

(n.r: Ce ar însemna o calificare a României la Mondial) Îţi dai seama ce bucurie ar fi… Am ieşi din nou în stradă cu toţii şi ne-am bucura pentru calificare”, a declarat Ionel Dănciulescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Reclamă
Reclamă

Dacă reuşeşte să treacă de Turcia, în meciul de baraj de pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş, naţionala României va înfrunta, tot în deplasare, învingătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo.

Pierzătoarele din cele două semifinale ale barajului pentru Mondial vor disputa şi ele un amical. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030. Mondialul din 2026 se dispută în 3 ţări: SUA, Canada şi Mexic.

România a terminat pe 3 grupa de calificare la Mondial, în spatele Austriei şi Bosniei. Naţionala lui Ralf Rangnick s-a calificat la Mondial. Bosnia merge, la fel ca noi, la baraj.

Meseriile pentru care au început să fie publicate salariile. Măsura, obligatorie din varăMeseriile pentru care au început să fie publicate salariile. Măsura, obligatorie din vară
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte
Observator
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte
Fostul ”Pescarul Priceput SRL” a reparat cazanul CET Sud care a lăsat Capitala fără căldură. ”Am avut lucrări departe”
Fanatik.ro
Fostul ”Pescarul Priceput SRL” a reparat cazanul CET Sud care a lăsat Capitala fără căldură. ”Am avut lucrări departe”
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Războinicele de la handbal
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Oneştiul, declarat “oraş european al sportului” în “Anul Nadia”
21:24
VideoJurnal Antena Sport | De la soare la ninsoare
21:24
CFR Cluj, transfer direct de la Rapid! Revenire impresionantă în Gruia
21:22
VideoJurnal Antena Sport | Moruţan, marea lovitură pe care o pregăteşte Rapidul pentru acest mercato
21:22
VideoJurnal Antena Sport | Bîrligea, un italiano vero!
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 4 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 5 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 6 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”