"Avem şanse mari" Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu - Antena Sport

Ionel Dănciulescu (49 de ani) e de părere că România are şanse mari să treacă de Turcia înainte de barajul tricolorilor cu naţionala pregătită de Vincenzo Montella.

Dănciulescu mizează pe experienţa selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), ce a pregătit în trecut şi naţionala Turciei.

Ionel Dănciulescu mizează pe Mircea Lucescu în barajul României cu Turcia: “Cunoaşte foarte bine fotbalul de acolo”

“Într-un meci se poate întâmpla orice. Dacă vom avea atitudinea şi evoluţia pe care le-am avut împotriva Austriei la Bucureşti, avem şanse mari.

(n.r: despre selecţionerul Mircea Lucescu) Cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia. Mulţi dintre jucători sunt promovaţi de domnul Mircea Lucescu.

(n.r: Ce ar însemna o calificare a României la Mondial) Îţi dai seama ce bucurie ar fi… Am ieşi din nou în stradă cu toţii şi ne-am bucura pentru calificare”, a declarat Ionel Dănciulescu în exclusivitate pentru AntenaSport.