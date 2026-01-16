"Avem şanse mari" Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu - Antena Sport

Ionel Dănciulescu (49 de ani) e de părere că România are şanse mari să treacă de Turcia înainte de barajul tricolorilor cu naţionala pregătită de Vincenzo Montella.
Dănciulescu mizează pe experienţa selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), ce a pregătit în trecut şi naţionala Turciei.
Ionel Dănciulescu mizează pe Mircea Lucescu în barajul României cu Turcia: “Cunoaşte foarte bine fotbalul de acolo”
“Într-un meci se poate întâmpla orice. Dacă vom avea atitudinea şi evoluţia pe care le-am avut împotriva Austriei la Bucureşti, avem şanse mari.
(n.r: despre selecţionerul Mircea Lucescu) Cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia. Mulţi dintre jucători sunt promovaţi de domnul Mircea Lucescu.
(n.r: Ce ar însemna o calificare a României la Mondial) Îţi dai seama ce bucurie ar fi… Am ieşi din nou în stradă cu toţii şi ne-am bucura pentru calificare”, a declarat Ionel Dănciulescu în exclusivitate pentru AntenaSport.
Dacă reuşeşte să treacă de Turcia, în meciul de baraj de pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş, naţionala României va înfrunta, tot în deplasare, învingătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo.
Pierzătoarele din cele două semifinale ale barajului pentru Mondial vor disputa şi ele un amical. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030. Mondialul din 2026 se dispută în 3 ţări: SUA, Canada şi Mexic.
România a terminat pe 3 grupa de calificare la Mondial, în spatele Austriei şi Bosniei. Naţionala lui Ralf Rangnick s-a calificat la Mondial. Bosnia merge, la fel ca noi, la baraj.
