Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: "Lipsă de experiență" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: “Lipsă de experiență”

Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: “Lipsă de experiență”

Radu Constantin Publicat: 21 februarie 2026, 18:15

Comentarii
Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: Lipsă de experiență

Bogdan Stelea a vorbit recent despre ratarea calificării la Mondialul din 2002. Fost coleg cu Gică Hagi la naţionala României, Bogdan Stelea a dat un verdict categoric legat de meciul de baraj cu Slovenia, unde tricolorii au pierdut. Fostul portar al naţionalei crede că şi lipsa de experienţă a lui Gică Hagi s-a simţit, el afându-se la debutul în cariera de antrenor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bogdan Stelea crede că Gică Hagi a greşit tactica la acel meci.

”Tot tind să cred că nu a vrut să șuteze (n.r. Osterc), a vrut să centreze tare în fața porții. Indiferent de cum vreau sa o iau, luând un gol din poziția aia e un gol de portar, unde ți se poate imputa destul de mult, chiar dacă a dat foarte bine. Golul cu Slovenia poate să fie tinichea de coadă pentru mine.

(n.r. Crezi că e drept ce a pățit Hagi atunci? Era la prima experiență) Cred că a fost un cumul de factori, nu doar că Hagi nu a avut experiență. Noi eram clar echipa mai valoroasă, faptul că la București am jucat pe un teren așa de greu, unde nu am putut să construim… Și asta a influențat foarte tare. Poate că și lipsa de experiență a lui Gică a influențat, că e posibil să fi trebuit să jucăm altfel, e destul de greu de spus. Credeam că puteam să ajugem la Mondialul din Japonia și Coreea de Sud”, a spus Stelea la Un Podcast.

România s-a clasat pe locul 2 într-o grupă cu Italia, Georgia, Ungaria și Lituania, iar tricolorii au ajuns la baraj, unde au pierdut contra Sloveniei (2-3 la general).

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Observator
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu
Fanatik.ro
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu
18:00
LIVE TEXTCFR Cluj – Petrolul 0-0. Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off
17:57
James Milner a scris o nouă pagină de istorie! A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în Premier League
17:10
Ianis Hagi a jucat doar 45 de minute în Alanyaspor – Basaksehir 1-2! Ce notă a primit internaţionalul român
16:44
PSG a decis! Ce se întâmplă după ce Kylian Mbappe a câştigat procesul cu fosta sa echipă: “Spirit de responsabilitate”
16:41
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani
16:33
VideoCătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul 2026 pentru Williams: “Rămâne de văzut dacă vor rezolva”
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă