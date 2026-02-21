Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: "Lipsă de experiență" - Antena Sport

Bogdan Stelea a vorbit recent despre ratarea calificării la Mondialul din 2002. Fost coleg cu Gică Hagi la naţionala României, Bogdan Stelea a dat un verdict categoric legat de meciul de baraj cu Slovenia, unde tricolorii au pierdut. Fostul portar al naţionalei crede că şi lipsa de experienţă a lui Gică Hagi s-a simţit, el afându-se la debutul în cariera de antrenor.

Bogdan Stelea crede că Gică Hagi a greşit tactica la acel meci.

”Tot tind să cred că nu a vrut să șuteze (n.r. Osterc), a vrut să centreze tare în fața porții. Indiferent de cum vreau sa o iau, luând un gol din poziția aia e un gol de portar, unde ți se poate imputa destul de mult, chiar dacă a dat foarte bine. Golul cu Slovenia poate să fie tinichea de coadă pentru mine.

(n.r. Crezi că e drept ce a pățit Hagi atunci? Era la prima experiență) Cred că a fost un cumul de factori, nu doar că Hagi nu a avut experiență. Noi eram clar echipa mai valoroasă, faptul că la București am jucat pe un teren așa de greu, unde nu am putut să construim… Și asta a influențat foarte tare. Poate că și lipsa de experiență a lui Gică a influențat, că e posibil să fi trebuit să jucăm altfel, e destul de greu de spus. Credeam că puteam să ajugem la Mondialul din Japonia și Coreea de Sud”, a spus Stelea la Un Podcast.

România s-a clasat pe locul 2 într-o grupă cu Italia, Georgia, Ungaria și Lituania, iar tricolorii au ajuns la baraj, unde au pierdut contra Sloveniei (2-3 la general).