Când preia Gică Hagi naţionala României? Liţă Dumitru: “L-am sunat să-l felicit…” Ce i-a răspuns “Regele”

Radu Constantin Publicat: 31 martie 2026, 19:20

Gică Hagi, în timpul unui meci - Profimedia

Numele lui Gică Hagi este dat ca sigur la naţionala României, iar mulţi oameni din fotbalul de la noi s-au grăbit deja să-l felicite. Unul dintre ei este şi Liţă Dumitru.

Fostul jucător de legendă l-a sunat pe Hagi “chiar astăzi”. Ce i-a răspuns “Regele” atunci când l-a felicitat.

“Eu l-am sunat pe Gică Hagi chiar astăzi, l-am sunat să-l felicit. Dar mi-a spus: «Deocamdată n-am semnat, Liță!». M-am grăbit, probabil că trebuie să mai așteptăm o zi, două sau cât trebuie să mai așteptăm.

Părerea mea e că acolo e locul lui! Gică a investit în fotbal, fotbalul a investit în Gică. Totodată, a înțeles chestiunile acestea și a făcut, de unul singur, o muncă remarcabilă la Constanța, unde a făcut un club ca Farul să devină cunoscut pe linie internațională.

A făcut o treabă formidabilă, iar eu cred că generația lui Gică Hagi, Gică Popescu și toți ceilalți care ne-au făcut să ne bucurăm de fotbal adevărat ar trebui să vină și să facă aceeeași treabă, să conducă fotbalul românesc”, a spus Liţă Dumitru pentru gsp.ro.

Liţă Dumitru l-a sunat şi pe Mircea Lucescu.

“I-am spus că sunt alături de el și că România, la meciul acesta, a făcut o repriză bună. Dacă ar fi marcat, România câștiga jocul acela!

Mircea este bolnav și părerea mea e că ar trebui să-l protejăm. Am citit multe răutăți, că e bătrân, că nu știu ce a făcut…. Ar trebui să ne gândim, în primul rând, că el face un efort mare fiind acolo”, a mai mai spus Liţă Dumitru pentru sursa menţionată anterior.

