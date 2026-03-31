Când preia Gică Hagi naţionala României? Liţă Dumitru: “L-am sunat să-l felicit…” Ce i-a răspuns “Regele”

Numele lui Gică Hagi este dat ca sigur la naţionala României, iar mulţi oameni din fotbalul de la noi s-au grăbit deja să-l felicite. Unul dintre ei este şi Liţă Dumitru.

Fostul jucător de legendă l-a sunat pe Hagi “chiar astăzi”. Ce i-a răspuns “Regele” atunci când l-a felicitat.

“Eu l-am sunat pe Gică Hagi chiar astăzi, l-am sunat să-l felicit. Dar mi-a spus: «Deocamdată n-am semnat, Liță!». M-am grăbit, probabil că trebuie să mai așteptăm o zi, două sau cât trebuie să mai așteptăm.

Părerea mea e că acolo e locul lui! Gică a investit în fotbal, fotbalul a investit în Gică. Totodată, a înțeles chestiunile acestea și a făcut, de unul singur, o muncă remarcabilă la Constanța, unde a făcut un club ca Farul să devină cunoscut pe linie internațională.

A făcut o treabă formidabilă, iar eu cred că generația lui Gică Hagi, Gică Popescu și toți ceilalți care ne-au făcut să ne bucurăm de fotbal adevărat ar trebui să vină și să facă aceeeași treabă, să conducă fotbalul românesc”, a spus Liţă Dumitru pentru gsp.ro.