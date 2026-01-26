Care este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul s-a externat - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost externat marți, la prânz, după o perioadă de spitalizare cauzată de probleme medicale. Selecționerul României fusese internat inițial din cauza unei fibrilații atriale, o tulburare de ritm cardiac, însă starea sa s-a complicat ulterior după ce a contractat o gripă severă, însoțită de febră ridicată, ce a depășit 39 de grade.
Potrivit gsp.ro, Lucescu a revenit săptămâna trecută în spital tocmai din cauza acestei infecții, care a necesitat monitorizare atentă și tratament suplimentar. Evoluția stării sale de sănătate a fost însă favorabilă, iar medicii au decis externarea în cursul zilei de marți.
Chiar dacă a părăsit unitatea medicală, selecționerul va rămâne sub strictă supraveghere, urmând să fie monitorizat în continuare de specialiști. Potrivit sursei menționate, cadrele medicale i-au recomandat lui Mircea Lucescu prudență și controale regulate în perioada următoare, pentru a se asigura că recuperarea decurge fără complicații.
