Care este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul s-a externat - Antena Sport

Care este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul s-a externat

Radu Constantin Publicat: 26 ianuarie 2026, 15:07

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României / Profimedia

Mircea Lucescu a fost externat marți, la prânz, după o perioadă de spitalizare cauzată de probleme medicale. Selecționerul României fusese internat inițial din cauza unei fibrilații atriale, o tulburare de ritm cardiac, însă starea sa s-a complicat ulterior după ce a contractat o gripă severă, însoțită de febră ridicată, ce a depășit 39 de grade.

Potrivit gsp.ro, Lucescu a revenit săptămâna trecută în spital tocmai din cauza acestei infecții, care a necesitat monitorizare atentă și tratament suplimentar. Evoluția stării sale de sănătate a fost însă favorabilă, iar medicii au decis externarea în cursul zilei de marți.

Chiar dacă a părăsit unitatea medicală, selecționerul va rămâne sub strictă supraveghere, urmând să fie monitorizat în continuare de specialiști. Potrivit sursei menționate, cadrele medicale i-au recomandat lui Mircea Lucescu prudență și controale regulate în perioada următoare, pentru a se asigura că recuperarea decurge fără complicații.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 3 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj 6 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!
