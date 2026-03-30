Ce au scris slovacii despre tricolori înainte de partida de la Bratislava: “Cel mai dificil meci din viaţa lor”

Presa slovacă a relatat despre ce s-a întâmplat la naţionala României după ce selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a ajuns de urgenţă la spital.
Slovacii sunt de părere că pe tricolori îi aşteaptă “cel mai dificil meci din viața lor”, referindu-se la ratarea Mondialului de către România şi la problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu.
Slovacii, despre tricolori înaintea partidei de la Bratislava: “Românii se vor confrunta probabil cu cel mai dificil meci din viața lor”
“Românii se vor confrunta probabil cu cel mai dificil meci din viața lor. «Vom câștiga pentru tine, Mircea (n.r. Lucescu)», spun ei într-o conferință de presă sumbră.
Pe lângă dezamăgirea provocată de eșecul visului de a se califica la Cupa Mondială, duminică, antrenorul principal al echipei și simbolul fotbalului local, Mircea Lucescu, a leșinat. A fost nevoie să îi fie acordat primul ajutor și să fie transportat cu ambulanța”, a scris publicaţia slovacă Sport.sk.
Jerry Gane (54 de ani) va sta pe banca naţionalei la meciul Slovacia – România. El a recunoscut că are ceva emoţii, având în vedere că se va comporta pentru prima dată ca selecţioner al naţionalei mari. Gane a fost secund la naţională şi în mandatele lui Cosmin Contra şi Edi Iordănescu.
Gane a precizat că a ţinut legătura cu Mircea Lucescu, iar selecţionerul a făcut alături de staff strategia pentru meciul cu Slovacia. Partida Slovacia – România este ultima din mandatul lui Mircea Lucescu. Selecţionerul a anunţat că se va retrage de la naţională după acest meci. Ultima partidă a naţionalei cu Mircea Lucescu pe bancă a fost semifinala barajului cu Turcia, pierdută la Istanbul de tricolori, 0-1, pe stadionul lui Beşiktaş. Gică Hagi ar urma să preia naţionala după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu.
Meciul Slovacia – România e în direct marţi, de la ora 21:45 pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
