Ce echipă de top vrea să înfrunte Andrei Burcă la EURO 2024: "Cu ei nu am avut nicio tangenţă!" - Antena Sport

„Anglia. Am mai jucat cu echipe din Spania, din Franța, cu Anglia nu am avut nicio tangență. Slovenia. Eu cred că va veni o echipă neașteptată de la baraj. Cred că Georgia va veni din baraj. La echipa de club joc cu un georgian, care e titular la echipa națională”, a declarat Andrei Burcă, conform digisport.ro.

De asemenea, Burcă a mai declarat că sărbătoarea calificării a fost una extraordinară. Acesta susţine că România a ridicat mult ştacheta după ce a obţinut calificarea, astfel că jucătorii trebuie să pregătească intens pentru turneul final. Fundaşul a mai recunoscut că nu se aştepta să se califice la EURO 2024.

„După calificare, mi-am revenit, dar nu a fost așa mare euforia între noi. Ne-am maturizat și am început să conștientizăm anumite lucruri în familia noastră. Acesta trebuie să fie doar începutul. Trebuie să ne pregătim și mai bine și mai intens, va urma un turneu final și am ridicat foarte mult ștacheta.

Nici noi nu ne-am gândit, eu sunt realist. Am văzut că jucăm împotriva Elveției, plus Kosovo, care are mulți jucători în campionatele puternice. Am dovedit că avem talent și că atunci când suntem uniți putem face performanță.

Această calificare ne-a obligat foarte mult și acum depinde de noi să știm că a fost doar un pas, am construit ceva și acum trebuie să mergem în sus. Am crescut la fiecare acțiune și acum trebuie să mergem cu piciorul apăsat pe accelerație. Acolo trebuie să fim cel puțin cu un nivel mai ridicat. A fost o campanie fabuloasă”, a mai spus Burcă.

George Puşcaş a ales grupa ideală pentru România la EURO 2024. Atacantul echipei naţionale a declarat că toate meciurile de la turneul final vor fi extrem de complicate. Vârful celor de la Genoa a prefaţat şi un eventual duel cu Elveţia, mărturisind că elveţienii cu siguranţă vor dori să-şi ia revanşa. „Sper să marchez, indiferent cât, pentru mine e o mândrie să dau gol, să ajut echipa să câștige, să facem meciuri bune, cred că asta este tot ceea ce contează. (N.r. Colorăm Germania în galben?) Cu siguranță, cum am colorat și Italia la U21, cred că se va muta România în Germania, vara viitoare, cu siguranță va fi ceva de excepție. (N.r Alege o echipă din fiecare urnă) E foarte greu să aleg, ești la European și orice echipă cu care vei juca la European, nu va fi ușor. (N.r. Ai vrea Anglia?) Merge, da, am și jucat acolo (n.r. râde). (N.r. Slovacia din urna a treia) E o echipă bună. Și în urna a treia sunt echipe bune. (N.r. Să mai jucăm cu elveţienii?) Va fi un meci super, super greu, să mai jucăm o dată cu elvețienii, vor fi și ei mult mai nervoși, mai supărați pe noi pentru tot ceea ce s-a petrecut în grupa asta. Am fost mai buni, am fost mai compacți și am arătat mai multă unitate, așa, decât ei", a declarat George Puşcaş, într-un interviu pentru AntenaSport.