Home | Fotbal | Echipa naţională | Două pierderi uriaşe pentru Gică Hagi la debut! Doi dintre cei mai buni jucători ai României sunt OUT

Două pierderi uriaşe pentru Gică Hagi la debut! Doi dintre cei mai buni jucători ai României sunt OUT

Bogdan Stănescu Publicat: 28 mai 2026, 16:41

Comentarii
Două pierderi uriaşe pentru Gică Hagi la debut! Doi dintre cei mai buni jucători ai României sunt OUT
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FRF a anunţat oficial că Dennis Man şi Ionuţ Radu vor rata meciul cu Georgia, care se va vedea exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 2 iunie, de la ora 20:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul cu Georgia va fi debutul lui Gică Hagi pe banca naţionalei, în acest al doilea mandat. După partida cu Georgia, România va juca acasă cu Ţara Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Man şi Radu nu vor fi în lot nici la meciul cu Ţara Galilor.

Ionuţ Radu şi Dennis Man, OUT la meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor! Cei doi au probleme musculare

“Dennis Man, după antrenamentul de miercuri, și Ionuț Radu, după ultimul meci la echipa de club, au acuzat probleme musculare și, în cursul zilei de joi, au fost supuși unor investigații suplimentare de staff-ul medical. În cazul ambilor s-a constatat că nu pot fi recuperați în timp util pentru cele două meciuri amicale din iunie și vor părăsi cantonamentul naționalei.

Dennis, Ionuț, multă sănătate și vă așteptăm alături de noi la meciurile din toamnă, din Liga Națiunilor!”, a transmis FRF, pe contul de Facebook al echipei naţionale.

Lotul României pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

Gică Hagi a anunţat, recent, lotul provizoriu al României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor. Pe această listă, vor fi adăugaţi jucătorii din Liga 1 care sunt implicaţi în meciurile de baraj pentru cupele europene. Rămâne de văzut dacă Ionuţ Radu şi Dennis Man vor fi înlocuiţi de Gică Hagi pentru cele două meciuri.

Reclamă
Reclamă

Tony Strata, Otto Hindrich, Andrei Borza, David Matei și Matei Ilie sunt debutanţi la echipa naţionalăacestea fiind surprizele “Regelui“. Iată cum arată lotul pentru cele două jocuri, după accidentările lui Ionuţ Radu şi Dennis Man.

Portari

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

Cum au umilit soldaţii ucraineni trupele NATO la un exerciţiu pe o insulă cheie: Scenariu reluat de 3 oriCum au umilit soldaţii ucraineni trupele NATO la un exerciţiu pe o insulă cheie: Scenariu reluat de 3 ori
Reclamă

Fundaşi

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocaşi

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

Atacanţi

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
Observator
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
Crimă îngrozitoare la Târgu Jiu. Cum puteau fi salvați bunica și fratele ucigașului tatuator care a făcut măcel cu maceta. Criminalistul Dan Antonescu dezvăluie cauzele tragediei
Fanatik.ro
Crimă îngrozitoare la Târgu Jiu. Cum puteau fi salvați bunica și fratele ucigașului tatuator care a făcut măcel cu maceta. Criminalistul Dan Antonescu dezvăluie cauzele tragediei
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”