Două pierderi uriaşe pentru Gică Hagi la debut! Doi dintre cei mai buni jucători ai României sunt OUT

FRF a anunţat oficial că Dennis Man şi Ionuţ Radu vor rata meciul cu Georgia, care se va vedea exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 2 iunie, de la ora 20:00.

Meciul cu Georgia va fi debutul lui Gică Hagi pe banca naţionalei, în acest al doilea mandat. După partida cu Georgia, România va juca acasă cu Ţara Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Man şi Radu nu vor fi în lot nici la meciul cu Ţara Galilor.

“Dennis Man, după antrenamentul de miercuri, și Ionuț Radu, după ultimul meci la echipa de club, au acuzat probleme musculare și, în cursul zilei de joi, au fost supuși unor investigații suplimentare de staff-ul medical. În cazul ambilor s-a constatat că nu pot fi recuperați în timp util pentru cele două meciuri amicale din iunie și vor părăsi cantonamentul naționalei.

Dennis, Ionuț, multă sănătate și vă așteptăm alături de noi la meciurile din toamnă, din Liga Națiunilor!”, a transmis FRF, pe contul de Facebook al echipei naţionale.

Lotul României pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

Gică Hagi a anunţat, recent, lotul provizoriu al României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor. Pe această listă, vor fi adăugaţi jucătorii din Liga 1 care sunt implicaţi în meciurile de baraj pentru cupele europene. Rămâne de văzut dacă Ionuţ Radu şi Dennis Man vor fi înlocuiţi de Gică Hagi pentru cele două meciuri.