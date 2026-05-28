Două pierderi uriaşe pentru Gică Hagi la debut! Doi dintre cei mai buni jucători ai României sunt OUT

FRF a anunţat oficial că Dennis Man şi Ionuţ Radu vor rata meciul cu Georgia, care se va vedea exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 2 iunie, de la ora 20:00.
Meciul cu Georgia va fi debutul lui Gică Hagi pe banca naţionalei, în acest al doilea mandat. După partida cu Georgia, România va juca acasă cu Ţara Galilor, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Man şi Radu nu vor fi în lot nici la meciul cu Ţara Galilor.
Ionuţ Radu şi Dennis Man, OUT la meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor! Cei doi au probleme musculare
“Dennis Man, după antrenamentul de miercuri, și Ionuț Radu, după ultimul meci la echipa de club, au acuzat probleme musculare și, în cursul zilei de joi, au fost supuși unor investigații suplimentare de staff-ul medical. În cazul ambilor s-a constatat că nu pot fi recuperați în timp util pentru cele două meciuri amicale din iunie și vor părăsi cantonamentul naționalei.
Dennis, Ionuț, multă sănătate și vă așteptăm alături de noi la meciurile din toamnă, din Liga Națiunilor!”, a transmis FRF, pe contul de Facebook al echipei naţionale.
Lotul României pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor
Gică Hagi a anunţat, recent, lotul provizoriu al României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor. Pe această listă, vor fi adăugaţi jucătorii din Liga 1 care sunt implicaţi în meciurile de baraj pentru cupele europene. Rămâne de văzut dacă Ionuţ Radu şi Dennis Man vor fi înlocuiţi de Gică Hagi pentru cele două meciuri.
Tony Strata, Otto Hindrich, Andrei Borza, David Matei și Matei Ilie sunt debutanţi la echipa naţională, acestea fiind surprizele “Regelui“. Iată cum arată lotul pentru cele două jocuri, după accidentările lui Ionuţ Radu şi Dennis Man.
Portari
Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);
Fundaşi
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
Mijlocaşi
Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);
Atacanţi
Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
- Au început treaba! Jucătorii României au ajuns la Mogoşoaia şi pregătesc meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor
- Răspunsul direct al lui Cosmin Olăroiu când a fost întrebat despre venirea la echipa naţională
- Louis Munteanu a spus ce e cel mai important la meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor, primele cu Hagi pe bancă
- Gică Hagi, decizie în cazul “turcului” Umit Akdag. L-a sunat să vină la naţionala României
- Convocat la naţională, Louis Munteanu şi-a decis viitorul! Ce a spus despre selecţionerul Gică Hagi