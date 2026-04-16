Ce obiectiv clar va avea Gică Hagi la echipa națională. Răzvan Burleanu a recunoscut: „Cu siguranță acesta va fi”

Viviana Moraru Publicat: 16 aprilie 2026, 18:31

Gică Hagi / Hepta

Răzvan Burleanu a anunțat ce obiectiv va avea Gică Hagi la echipa națională. În urma ședinței Comitetului Executiv, președintele FRF a transmis că va începe negocierile cu „Regele”, pentru ca acesta să preia naționala.

Întrebat despre obiectivul următorului selecționer, Răzvan Burleanu a oferit un răspuns categoric. Președintele FRF a transmis că acesta va avea sarcina de a duce naționala la EURO 2028.

„Detaliile financiare sunt confidențiale. Fiecare selecționer lucrează cu acest obiectiv, de a obține o performanță sportivă la un turneu final. Prin urmare, obiectivul cu siguranță va fi de a califica echipa națională la următorul turneu final european”, a declarat Răzvan Burleanu.

Întrebat despre Liga Națiunilor, Răzvan Burleanu a transmis că această competiție reprezintă o „etapă premergătoare” în vederea îndeplinirii obiectivului, anume calificarea la EURO.

„În trecut au fost obiective care au fost prevăzute în diferite discuții. Au fost și obiective care au fost introduse în anumite contracte. Ne uităm la Liga Națiunilor ca o etapă premergătoare calificării din 2027 pentru următorul Campionat European”, a mai spus Răzvan Burleanu.

Comitetul Executiv al FRF l-a mandatat, joi, pe preşedintele federaţiei, Răzvan Burleanu, să negocieze cu Gică Hagi “contractul pentru funcţia de selecţioner”. Burleanu s-a declarat încrezător şi a precizat că şi-ar dori ca săptămâna viitoare să finalizeze discuţiile.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu a avut un rol decisiv
Adrian Mutu i-a spus lui Victor Angelescu ce-i lipsește Rapidului: „Nu pot lua titlul așa”
Anunțul selecționerului Germaniei despre participarea lui Jamal Musiala la World Cup 2026
LIVE VIDEOAl-Sadd – Vissel Kobe se joacă ACUM. Miza este calificarea în semifinalele Ligii Campionilor Asiei
LIVE SCORECelta Vigo – Freiburg se joacă ACUM. Ionuț Radu, misiune infernală pentru calificarea în semifinalele Europa League
România și-a aflat adversarele de la Campionatul European 2026. Cum arată grupa tricolorelor
Cristi Chivu, discurs dur în Italia: “Pot fi orice, dar nu prost”. Întrebarea de la care a pornit totul
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 6 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor”
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”