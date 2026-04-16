Ce obiectiv clar va avea Gică Hagi la echipa națională. Răzvan Burleanu a recunoscut: „Cu siguranță acesta va fi”

Răzvan Burleanu a anunțat ce obiectiv va avea Gică Hagi la echipa națională. În urma ședinței Comitetului Executiv, președintele FRF a transmis că va începe negocierile cu „Regele”, pentru ca acesta să preia naționala.

Întrebat despre obiectivul următorului selecționer, Răzvan Burleanu a oferit un răspuns categoric. Președintele FRF a transmis că acesta va avea sarcina de a duce naționala la EURO 2028.

„Detaliile financiare sunt confidențiale. Fiecare selecționer lucrează cu acest obiectiv, de a obține o performanță sportivă la un turneu final. Prin urmare, obiectivul cu siguranță va fi de a califica echipa națională la următorul turneu final european”, a declarat Răzvan Burleanu.

Întrebat despre Liga Națiunilor, Răzvan Burleanu a transmis că această competiție reprezintă o „etapă premergătoare” în vederea îndeplinirii obiectivului, anume calificarea la EURO.

„În trecut au fost obiective care au fost prevăzute în diferite discuții. Au fost și obiective care au fost introduse în anumite contracte. Ne uităm la Liga Națiunilor ca o etapă premergătoare calificării din 2027 pentru următorul Campionat European”, a mai spus Răzvan Burleanu.