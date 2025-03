Cea mai dură reacţie, după dialogul de la distanţă dintre Mircea Lucescu şi Anghel Iordănescu. Motivul pentru care selecţionerul a fost criticat - Antena Sport

Nu cred că are rost acum. Analiza asta am făcut-o toți atunci când a trebuit. Ce facem acum cu analiza asta? După Mondial, facem iar analiza pentru Euro? Ce a fost și cum a fost? Nu mai, gata, a trecut! Ce facem? Noi suntem astăzi și vorbim de ieri, ce treabă acum cu ieri? Să vedem ce facem astăzi, ce facem mâine, ce facem poimâine. Cum facem ca să mergem la Mondial. Nu mai interesează pe nimeni ce s-a întâmplat la Euro, cum s-a întâmplat. A fost un context, s-au făcut lucrurile în așa fel, gata, s-a terminat.

De ce nu ai schimbat (n.r. echipa de start) dacă lucrurile nu au fost bune? Când puteai să schimbi? O luăm de-a-ndoaselea? Puteai să schimbi în preliminariile pentru Mondial? Puteai să schimbi în preliminariile pentru Mondial? În Liga Națiunilor puteai să faci ceva, să debutezi jucători, să îi știi pe toți. Începeai preliminariile așa cum doreai.

Ai putut să faci ce vrei și pentru că adversarul ți-a permis. Să pregătești echipa pentru preliminariile Campionatului Mondial. De asta spun. Nu cred că are niciun rost să ne întoarcem la European. Ai avut 6 meciuri în Liga Națiunilor cu adversari sub tine. Ce rost are să ne întoarcem? Nu văd logica”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.