Ciprian Marica nu e convins de surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: “N-avem altă variantă”

Ciprian Marica nu îi acordă foarte multe şanse României, înaintea semifinalei play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Pe 26 martie, tricolorii vor juca la Istanbul, împotriva Turciei. În cazul în care vor trece de naţionala lui Vicenzo Montella, jucătorii lui Mircea Lucescu vor întâlni câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo.

În cursul zilei de vineri, Mircea Lucescu a anunţat cei 26 de jucători cu care va merge în Turcia. În ceea ce priveşte atacul, “Il Luce” a avut mai multe bătăi de cap. Louis Munteanu este accidentat, în timp ce Denis Drăguş este suspendat. Astfel, atacanţii României sunt Daniel Bîrligea, David Miculescu şi Marius Coman.

Marius Coman, atacantul celor de la UTA Arad, este una dintre surprizele din lotul lui Mircea Lucescu pentru această acţiune crucială. Cu toate acestea, Ciprian Marica, fostul atacant al României, nu are foarte mare încredre în atacul “tricolorilor”, înaintea meciului de la Istanbul.

Marica este de părere că norocul va fi un factor decisiv în cazul unei calificări a României, în condiţiile în care opţiunile pentru atac ale lui Lucescu sunt limitate. De asemenea, el consideră că singura opţiune reală în acest moment pentru atac este Daniel Bîrligea:

“Avem o șansă atât de mică încât doar cu un noroc fantastic putem spera la calificare. O seară extraordinară pentru noi și poate o jumătate de ocazie din care să marcăm două goluri. Avem mulți suspendați și accidentați și, ce să zic… n-avem un atacant. N-avem altă variantă decât Bîrligea”, a declarat Ciprian Marica, la sptfm.ro.