Componentul Generaţiei de Aur, declaraţie surprinzătoare: “Nu l-aş fi pus selecţioner pe Mircea Lucescu”

Ionuţ Lupescu (57 de ani), component al Generaţiei de Aur şi preşedinte în prezent la CS Dinamo, a făcut o declaraţie surprinzătoare. Lupescu a spus că nu l-ar fi numit selecţioner pe Mircea Lucescu.
Ionuţ Lupescu a explicat şi motivele pentru care nu l-ar fi înlocuit pe Edi Iordănescu cu Mircea Lucescu, deşi a admis că “Il Luce” este un antrenor foarte bun.
„Eu nu l-aș fi luat pe Lucescu pe banca tehnică dacă ajungeam, din două motive.
Primul: este un antrenor foarte bun, care lucrează zilnic cu jucătorii și îi lasă să-și folosească mintea, iar această perioadă de la națională este foarte scurtă.
Al doilea, cred eu, este distanța și diferența de vârstă între el și jucători, care e aproape de 50 de ani. Nu că n-ar fi respect, dar această conectivitate cu antrenorul funcționează mai bine când diferența de vârstă este de 15-20 de ani, cum s-a întâmplat cu Edi (n.r. Iordănescu)”, a declarat Ionuţ Lupescu pentru digisport.ro.
Ionuţ Lupescu a candidat la alegerile pentru şefia FRF în 2018, atunci când Răzvan Burleanu a obţinut al doilea mandat la conducerea Federaţiei. La alegerile din 18 aprilie 2018, Răzvan Burleanu a obţinut 168 de voturi, iar Ionuţ Lupescu a luat numai 78 de voturi. Au mai candidat atunci Marcel Puşcaş, care a fost votat de 8 membri ai Adunării Generale şi Ilie Drăgan, care nu a obţinut niciun vot. Ilie Drăgan a fost contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile din acest an, atunci când Burleanu a obţinut al patrulea mandat la şefia Federaţiei.
Alegerile de la şefia FRF din acest an nu au fost lipsite de scandal. Ilie Drăgan nu a fost lăsat să îşi ţină discursul pe scenă. Burleanu l-a învins fără emoţii, cu 258 de voturi. Drăgan a obţinut numai 5, unul dintre voturile primite de el fiind din partea FCSB. Drăgan a anunţat că va contesta la TAS rezultatul alegerilor, susţinând că Burleanu nu ar mai fi trebuit să aibă drept să candideze.
Al treilea mandat Răzvan Burleanu l-a obţinut fără să aibă un contracandidat. După ce a fost ales a patra oară la şefia FRF, Burleanu a precizat că acesta va fi ultimul său mandat în fruntea FRF.
