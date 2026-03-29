Componentul Generaţiei de Aur, declaraţie surprinzătoare: “Nu l-aş fi pus selecţioner pe Mircea Lucescu”

Ionuţ Lupescu (57 de ani), component al Generaţiei de Aur şi preşedinte în prezent la CS Dinamo, a făcut o declaraţie surprinzătoare. Lupescu a spus că nu l-ar fi numit selecţioner pe Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Lupescu a explicat şi motivele pentru care nu l-ar fi înlocuit pe Edi Iordănescu cu Mircea Lucescu, deşi a admis că “Il Luce” este un antrenor foarte bun.

Ionuţ Lupescu a surprins: “Eu nu l-aș fi luat pe Lucescu pe banca tehnică”

„Eu nu l-aș fi luat pe Lucescu pe banca tehnică dacă ajungeam, din două motive.

Primul: este un antrenor foarte bun, care lucrează zilnic cu jucătorii și îi lasă să-și folosească mintea, iar această perioadă de la națională este foarte scurtă.

Al doilea, cred eu, este distanța și diferența de vârstă între el și jucători, care e aproape de 50 de ani. Nu că n-ar fi respect, dar această conectivitate cu antrenorul funcționează mai bine când diferența de vârstă este de 15-20 de ani, cum s-a întâmplat cu Edi (n.r. Iordănescu)”, a declarat Ionuţ Lupescu pentru digisport.ro.